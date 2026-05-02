西安神秘黑影盤旋近1小時　專家曝真相

陝西省西安市5月1日深夜出現罕見天空異象，多名市民目擊夜空中出現一團黑色細長不明物體，在雲層邊緣不斷盤旋、翻滾，畫面詭譎且極具震撼力，相關影片迅速在網路瘋傳，引發熱烈討論與各種揣測。
綜合《四川觀察》等報導，有目擊者表示，該不明物體呈條狀、顏色漆黑，形態不斷變化，在夜空中持續扭動、翻轉，動作流暢卻難以解釋。其飛行高度相當高，甚至超過周邊約34層樓住宅建築，推估距離地面至少百公尺以上。整個現象持續將近1小時，直到後續降雨來臨，才被雨幕遮蔽逐漸消失。
「飛龍在天」成為熱搜
不少民眾在拍攝過程中難掩驚訝情緒，直呼「在西安生活多年，第一次看到這種景象」，甚至形容宛如電影特效場面。隨著影片在社群平台擴散，討論熱度迅速攀升，由於該物體動態與傳說中的「龍」極為相似，「飛龍在天」成為熱門關鍵字，更有網友透過不同角度畫面分析，認為疑似有3條「龍形物體」在雲端穿梭。
不過，也有較理性的聲音提出不同解釋。有網友推測，可能是大型風箏或塑膠物體被強風吹至高空，亦有人認為是地面燈光投射至低空雲層所產生的視覺錯覺。
對此，有專家指出，該現象並非神秘生物或超自然現象，而是典型的氣象條件所致。他說明，當晚西安風勢較強，且伴隨雷雨對流天氣，地面上升氣流旺盛，可能將塑膠袋、氣球碎片等輕質物體帶至高空。在強烈對流與亂流影響下，這些物體會出現劇烈上下與左右擺動，看起來就像具有生命般在空中盤旋。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章