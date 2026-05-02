西安神秘黑影盤旋近1小時　專家曝真相

陝西省西安市5月1日深夜出現罕見天空異象，多名市民目擊夜空中出現一團黑色細長不明物體，在雲層邊緣不斷盤旋、翻滾，畫面詭譎且極具震撼力，相關影片迅速在網路瘋傳，引發熱烈討論與各種揣測。

綜合《四川觀察》等報導，有目擊者表示，該不明物體呈條狀、顏色漆黑，形態不斷變化，在夜空中持續扭動、翻轉，動作流暢卻難以解釋。其飛行高度相當高，甚至超過周邊約34層樓住宅建築，推估距離地面至少百公尺以上。整個現象持續將近1小時，直到後續降雨來臨，才被雨幕遮蔽逐漸消失。