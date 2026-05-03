河南足療店清晨大火6死5獲救　涉電路故障或違規用火

河南靈寶一間足療店，2日清晨突發大火，儘管消防獲報後立即趕赴現場，用時不到半小時就將火勢撲滅，但仍造成6人死亡，另有5人獲救無受傷，事故原因仍待進一步調查。
現場煙燻痕跡明顯
綜合《極目新聞》等內媒報道，河南靈寶市消防救援局發布火情通報，稱5月2日清晨6時30分，靈寶市119指揮中心接到報警，靈寶市瀾風足療店起火，有人員被困。119指揮中心立即調派力量前往處置，6時36分到達現場迅速開展救人和救火，6時56分撲滅明火，從現場搜救出6名被困人員送醫搶救無效後死亡，另有5人獲救無受傷，現場發現濃烈煙燻痕跡。
據悉，事發足療店位於三門峽市靈寶市金都首府，其工商登記資訊為「靈寶市瀾風足療店」，店鋪帳號以及招牌名稱為「瀾楓足道」。有平台顯示，該店鋪已暫時歇業。附近商家向記者表示自己上午8、9點上班路過時，看到現場還有消防車：「開業時間不長，聽說好幾個人遇難了！」
或為店內過夜職員
天眼查顯示，靈寶市瀾風足療店成立於2025年12月，經營者為郭某南。2日下午，記者撥打該店官方帳號和百度地圖收錄的多部手機號，均無人接聽。
由於火災發生於非營業時段，部分遇難者或為在店內過夜職員。消防部門20分鐘內控制火勢，但煙氣擴散導致搜救難度增大。目前事故原因仍在調查中，初步排查指向電氣線路故障或違規用火。
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