河南足療店清晨大火6死5獲救　涉電路故障或違規用火

河南靈寶一間足療店，2日清晨突發大火，儘管消防獲報後立即趕赴現場，用時不到半小時就將火勢撲滅，但仍造成6人死亡，另有5人獲救無受傷，事故原因仍待進一步調查。

現場煙燻痕跡明顯

綜合《極目新聞》等內媒報道，河南靈寶市消防救援局發布火情通報，稱5月2日清晨6時30分，靈寶市119指揮中心接到報警，靈寶市瀾風足療店起火，有人員被困。119指揮中心立即調派力量前往處置，6時36分到達現場迅速開展救人和救火，6時56分撲滅明火，從現場搜救出6名被困人員送醫搶救無效後死亡，另有5人獲救無受傷，現場發現濃烈煙燻痕跡。