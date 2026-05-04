五一黃金周｜免簽政策奏效 外國遊客掃中藥潤唇膏

中國去年4月起推動的「購在中國」系列活動持續升溫，加上入境免簽政策奏效，各地在「五一黃金周」期間，不僅內需消費擴大，也吸引大批外國旅客參與，形成「中國遊」結合「中國購」的新型態消費潮。
據《人民日報》報道，在天津，傳統老字號結合創新體驗成功「出圈」。位於古文化街的達仁堂健康生活館，成為外國遊客熱門打卡點。一名自俄羅斯的旅客尤利婭表示，原本對中藥印象停留在苦澀湯劑，實際體驗手作山楂丸、香囊等互動活動後，對中醫養生文化有全新認識。
現場不僅提供產品購買，也結合非遺展示與DIY體驗。短短40多分鐘，尤利婭的購物籃包羅萬有：10服由山楂、陳皮和檸檬片搭配的「消食茶」，10個含有中草藥成分、具有創面修復功效的潤唇膏，5盒伏濕膏……尤利婭還特意為患有心臟病的爺爺選購了一串「合香珠串」。業者指出，近年持續推動產品年輕化與國際化，目前已有多項商品進入海外市場。
天津官方亦順勢推出多條「中醫文化旅遊路線」，並於假期期間規劃超過800場促消費活動，強調沉浸式體驗與整合式服務，提升整體觀光與消費吸引力。
雙語導覽＋改善支付方法更便利
在湖南長沙，五一商圈成為外國旅客聚集熱點。包含坡子街、黃興路與太平老街等區域，結合在地美食與歷史文化氛圍，吸引大量國際遊客造訪。當地商家積極優化語言服務，例如提供中英雙語導覽、翻譯菜單等，提升外籍旅客消費便利性。
此外，長沙亦加速建置國際化支付環境，目前已有超過4000間商戶支援外卡支付，熱門商圈全面設置外幣兌換設施。部分銀行導入多語言自助兌換機，讓外籍旅客可快速完成貨幣轉換。當地免稅店亦推出「購後機場提貨」及「即買即退稅」服務，帶動電子產品與文創商品銷售。
西安則透過科技結合歷史文化，打造沉浸式旅遊體驗。在大唐不夜城與大唐芙蓉園等景區，導入MR（混合實境）技術，讓遊客可「穿越」回唐代場景，提升互動與娛樂性。一名中亞旅客表示，透過數位技術重現古代長安風貌，帶來強烈臨場感，印象深刻。
當地景區也同步優化國際服務，包括全面支援外卡支付、設置外籍旅客服務中心，以及多語言諮詢窗口等。官方強調，未來將持續推動「文化＋科技＋消費」模式，將觀光人潮轉化為實質消費動能。
據國家移民管理局日前發佈資料顯示，今年第一季，中國免簽入境外國人831.5萬人次，同比上升29.3%。除了數量上的增長，越來越多外國遊客開始不再滿足於「到此一遊」，透過整合文化體驗、科技應用與消費服務，「沉浸式」體驗「中國遊」的多元魅力。
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