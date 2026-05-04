五一黃金周｜免簽政策奏效 外國遊客掃中藥潤唇膏

中國去年4月起推動的「購在中國」系列活動持續升溫，加上入境免簽政策奏效，各地在「五一黃金周」期間，不僅內需消費擴大，也吸引大批外國旅客參與，形成「中國遊」結合「中國購」的新型態消費潮。

據《人民日報》報道，在天津，傳統老字號結合創新體驗成功「出圈」。位於古文化街的達仁堂健康生活館，成為外國遊客熱門打卡點。一名自俄羅斯的旅客尤利婭表示，原本對中藥印象停留在苦澀湯劑，實際體驗手作山楂丸、香囊等互動活動後，對中醫養生文化有全新認識。