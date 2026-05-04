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中國
出版：2026-May-04 14:15
更新：2026-May-04 14:15

深圳61歲男十年不舉　植入18厘米「終極武器」振雄風(有片)

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深圳61歲男十年不舉，植入18厘米「終極武器」振雄風。(AI圖)

深圳61歲男十年不舉，植入18厘米「終極武器」振雄風。(AI圖)

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廣東深圳一名61歲男子過去10年，患上重度勃起功能障礙(ED)，血管、神經、平滑肌等組織發生不可逆的病理改變，在藥物治療無效後，近日於深圳大學總醫院成功接受被喻為男科「天花板」級別的陰莖假體植入手術。醫師為其植入長達18厘米的「三件套」假體，助其重獲新生。據悉，該假體理論上使用壽命可超過10年。

綜合《海報新聞》、《深圳新聞網》等內地媒體報道，男事主自50多歲起便出現勃起功能障礙，近10年來情況惡化至重度級別，其相關身體組織已出現不可逆的病理改變，即使服用藥物亦收效甚微。經深圳大學總醫院泌尿外科團隊系統性檢查及評估後，確認其情況屬於難治性ED，常規治療已無法起效。醫療團隊最終決定採用被視為「終極武器」——「假體三件套」陰莖假體植入手術，作為治療此類頑疾的終極手段之一。

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深圳大學總醫院泌尿外科團隊為男事主植入了一根18厘米的人工海綿體。(微博) 14天後覆查，泌尿外科團隊手把手教他如何使用這個假體、如何保養。(微博) 「假體三件套」陰莖假體。(示意圖。微博)

團隊手把手教授使用方法及保養

團隊為男事主植入了一根18厘米的人工海綿體。儲液囊被安置在腹腔外面的恥骨後間隙；控制泵放在了陰囊皮下，方便患者以後自己操作。醫生亦在手術台上反覆測試。觀察了幾天，男事主就順利出院。14天後覆查，泌尿外科團隊手把手教他如何使用這個假體、如何保養。據介紹，這款裝置如果「用得好、保養得當」，理論上使用壽命能超過10年。

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