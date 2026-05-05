湖南煙花廠爆炸最少21死61傷 習近平要求嚴肅追責（有片）

湖南省瀏陽市官渡鎮「華盛煙花製造燃放有限公司」，昨日（5月4日）下午發生重大爆炸，廠區兩個黑火藥倉庫夷為平地，截至目前，爆炸事故已造成最少21人死亡，61人受傷。 據《新華社》報道，爆炸發生在5月4日16時43分左右， 煙花廠爆炸後，湖南立即啟動應急預案，省市縣（市）三級聯動，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人，對事故現場進行緊急處置，全力開展人員搜救等搶險救援工作，調集省市專業醫療力量對獲救人員進行救治。應急管理部派出專家趕赴現場指導開展搶險救援工作。

事發廠區兩個黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施。

救援現場，設置了20個救援陣地，救援隊員攜帶3台救援機械人，採取人、機協同模式，開展拉網式救援。截至今早8時，經過第一輪搜索，煙花廠爆炸最少令21人死亡，61人受傷，傷者被緊急送往醫院救治。 已拘捕負責人

目前，現場救援指揮部正組織開展第二輪排查。公安機關已拘捕對涉事企業負責人，事故原因調查、善後處置等工作正在有序進行。 據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，湖南長沙瀏陽市一煙花廠發生爆炸，造成重大傷亡。要抓緊搜尋失蹤人士，全力救治傷者，妥善做好善後等工作。要儘快查明事故原因，嚴肅追責。 習近平強調，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

🇨🇳 이 와중에 중국 근황 feat. 대형 화재 🔥



5월 4일, 중국 후난성 화약 공장 대폭발! 💥



버섯구름 100m까지 치솟고,

2km 떨어진 집 유리창까지 다 깨지고,

21명 사망, 61명 부상



최대 화약 생산지로 매년 폭발 사고로 사람들이 죽어나간다는데...

중국 ‘불꽃 기술력’ 제대로 인증 중 😇



역시… pic.twitter.com/UAhX2Q59qS — FreedomToMars 😎💪 (@FreedomtoMars) May 5, 2026