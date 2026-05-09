機械人破人類半馬拉松紀錄 一年間進步有幾大？

在2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松（下文簡稱「機械人馬拉松」），奪得冠軍的機械人成績比去年的冠軍縮短了三分之二，甚至超越了人類男子半馬的紀錄。在這一年裏，人形機械人在哪些方面進步了呢？ 文章出處： 「當代中國」網站 冠軍用時比去年縮短三分之二 破人類紀錄 今年的機械人馬拉松比賽與去年第一屆相比有甚麼進步呢？不僅比賽成績有飛躍提升，比賽的參與度和影響力也顯著擴大。

最直觀的變化來自速度的巨大提升。今年機械人馬拉松的冠軍是榮耀的「閃電」自主導航機械人，成績是50分26秒，比去年的冠軍「天工Ultra」的2小時40分42秒縮短了三分之二。這個成績甚至超過了人類男子半程馬拉松57分31秒的世界紀錄，創造了新歷史。

機械人技術有甚麼進步？ 完賽率的提高，表明在這一年裏，機械人各方面性能和技術得到了大幅度提升。具體體現在哪些方面呢？

如果說去年主要還在比拼硬體的基本跑動能力，那今年的核心突破在於「大腦」的進化。去年絕大多數機械人還需要人工遙控，而今年有近四成的參賽隊伍採用了自主導航技術。這意味着機械人能自己看路、規劃路線並避開障礙物，不再完全依賴人工指令。 這次比賽創新設置了自主導航和遙控兩種參賽方式，兩個組別同賽道競技、統一排名。但自主導航組和遙控組要分別按1.0和1.2的加權系數進行核算，也就是遙控組需要將完賽時間乘1.2才是最終成績，此舉是為了鼓勵參賽隊伍盡量用自主導航方式。

第二個顯著的進步就是電池續航能力。榮耀的「閃電」只換了一次電池，單塊電池的續航能力超過了10公里，相比之前普遍4-5公里的續航水平有了大幅進步。 針對去年比賽中暴露出的關節過熱問題，各團隊做了大量優化。今年的機械人普遍配備了水冷/風冷散熱系統，關節溫度從之前的70-80℃降到了60℃。換電時間也從三四分鐘縮短到10秒，且無需重啟系統，大幅減少了時間損耗。

手機大廠的機械人為何奪冠？ 大家看到上文提到的冠軍「榮耀」，會不會想到知名手機品牌榮耀HONOR呢？沒錯，它們正是同一家公司。首次參賽的榮耀擊敗了宇樹、松延等老牌機械人廠商，成為了這次比賽的黑馬。

榮耀不僅奪得這次機械人馬拉松的冠亞季軍，還包攬了第四、五、六名以及最佳步態獎。對於榮耀而言，跑馬拉松只是手段，它的真正目標，是搭建AI生態。 在人形機械人進步的大環境下，跨界的榮耀，憑藉多年消費電子技術的深厚積累，精心布局了機械人之路。 榮耀從零搭建的仿真實驗室，積累了1,000多種材料數據庫。在人工智能算法的加持下，3個月就能迭代近3萬次設計方案，快速驗證、快速優化，才能做到短短數月研發成型。 冠軍背後是怎樣的技術突破與產業力量呢？

為甚麼要讓機械人跑馬拉松？還有甚麼能改進？ 大家都希望機械人能快點走進日常生活，為人類服務，為甚麼還要訓練機械人跑馬拉松呢？ 從技術創新來講，比賽讓機械人走出實驗室，在真實路況上驗證能力、發現問題和優化算法，倒逼機械人迭代和升級。 從社會認知來講，馬拉松比賽本身是一個非常好的科普活動，不僅能提高機械人的熱度，還能吸引青少年對機械人產生興趣，為機械人行業培養人才做準備。 雖然今年機械人跑馬拉松的表現已比去年有巨大進步，但依然有清晰的改進空間，例如提高自主導航能力、抗干擾能力，繼續改進散熱方案和摔倒恢復策略。另外，這兩年的賽道都是平坦公路，機械人還未經歷上下坡、樓梯等複雜地形的考驗。