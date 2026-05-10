惠州旅遊｜高鐵一小時訪3大景點 合江樓尋蘇軾足印

「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」北宋文豪蘇東坡的一句曠世名言，讓惠州這座嶺南古城從此染上了墨香。惠州，是蘇軾（蘇東坡）貶謫生涯的心靈歸處之一，是他眼中「唯有西湖似杭州」的寄情之所，他甚至在惠州買地建屋，打算在此「終老於是」。 惠州離香港很近，由西九龍站出發乘搭約1小時的高鐵，即可輕鬆抵達這片讓蘇東坡甘願作「嶺南人」的山水勝地。適逢下月開始就是荔枝旺季，不妨找個周末遊惠州，一邊剝荔枝，一邊細味蘇東坡與惠州的千年情緣。

蘇東坡寓惠首站 合江樓看兩江交匯 「一自坡公諦南海，天下不敢小惠州。」要追尋蘇東坡的惠州足迹，最適合由「合江樓」作起點。當年蘇東坡因「譏訕先朝」的罪名被貶到惠州，最先入住的地方正是合江樓。 合江樓不單是廣東六大名樓之一（與廣州鎮海樓、肇慶閲江樓等齊名），亦是當年朝廷在惠州的權力窗口，位處三司行衙中皇華館內，專門接待由朝廷派來巡視地方的高級官員。 蘇東坡以帶罪之身前來，本來並無資格入住合江樓，只因當年惠州知州詹範對他敬重有加，才破例安排入住。不過，此舉很快被朝廷政敵知悉，蘇東坡僅住了16日，就搬到了荒郊的嘉祐寺。後來才返回合江樓居住1年。

蘇東坡居住合江樓期間寫下膾炙人口的《寓居合江樓》，一句「海上蔥曨氣佳哉，二江合處朱樓開」令這裏聲名大噪，吸引不少文人墨客登合江樓作詩緬懷這位曠世文豪，如明代張瑋的《遊合江樓記》和清代鐘明進的《重合江樓記》等就是當中二例。 歷經千年，蘇東坡入住的合江樓早已不存。2006當局在原址隔江相望的東岸，重建了如今的合江樓。雖然位置稍有遷移，但遊客登樓遠眺，仍可把蘇東坡當年所見的「二江合流」的壯闊景色盡收眼底，懷古憑弔。

惠州合江樓資料 合江樓地址 惠州市惠城區水東西路40號 合江樓門票 免費入場 合江樓開放時間 (1層展廳及8層觀景平台）10:00-18:00 延伸閱讀： 灣區百科｜5個數字帶你認識惠州 嶺南名郡為何叫「鵝城」？

惠州西湖 東坡為民築堤 愛妾長眠孤山 惠州西湖，本名「豐湖」，因為蘇東坡一句「唯有西湖似杭州」，豐湖才更名西湖。雖然惠州西湖的水域面積只及杭州的一半，約3平方公里，但因為蘇東坡的偏愛，使惠州西湖在天下眾多西湖中得到「足並杭州」的歷史地位與人文價值。

蘇東坡被貶惠州，並無簽署公事的實權，然而他一直心繫民眾，眼見百姓出入多靠小舟渡河，惟江上只有簡陋竹浮橋，雨季險象環生，蘇東坡捐出皇帝御賜的黃金犀帶，資助修建連接西湖兩岸的長堤與石橋，改善交通，解決百姓涉水之苦。民眾為了感謝他，將其命名「蘇堤」。 如果「蘇堤」代表蘇東坡為民造福的赤誠，那「孤山」則反映着他對自己、對伴侶的豁達與深情。當年蘇火東坡被貶南下，眾多妻妾只有王朝雲跟他生死相隨，無奈她抵埗不久便染疾身亡，孤山下的「朝雲墓」與「六如亭」，成為這為知音良伴的長眠之地。六如亭上更有蘇東坡親撰的著名楹聯，讓這份天人相隔的深情倍感淒美。

白鶴峰築新居 全國唯一蘇東坡私邸 最後讓我們登上白鶴峰，探訪蘇東坡在惠州最後的家——蘇東坡祠。

這裏是全國唯一可考證的蘇東坡自購地築屋故居遺址。紹聖三年，已屆花甲的東坡已自覺歸鄉無期，因眷戀惠州的民風與江景，生出「終老於是」的歸屬感，傾盡積蓄在此墾荒建房。 漫步祠內，遊客可以見到蘇東坡親自命名的客廳「德有鄰堂」、書房「思無邪齋」，以及他親自開鑿的「東坡井」。蘇東坡更在白鶴峰新居創作了名作《縱筆》：「報導先生春睡美，道人輕打五更鐘」，道出他在這裏那份隨遇而安的寫意生活。 蘇東坡祠西側的還有一所規模宏大的蘇東坡紀念館。除了介紹他的生平介紹，館內更側重蘇東坡在惠州的民生建樹、飲食文化以及在白鶴峰築屋安家的點滴，為遊客還原一個最真實、最具煙火氣的東坡寓惠生活。

可惜天意弄人，蘇東坡只在白鶴峰新居住了兩個多月，朝延就把他進一步貶到更遙遠的「天涯海角」儋州（海南）。千年以來，蘇東坡的白鶴峰故居歷經多次興廢，但正如宋代詩人唐庚所書的「碑壞詩無敵」、「千古鶴峰尊」，物質會隨歲月風化腐朽，但蘇東坡的文字卻無可匹敵，白鶴峰之所以受人尊敬，因為它曾是蘇東坡的家，縱使物換星移，精神猶存。 蘇東坡祠地址 惠州市惠城區濱江東路45-2號 蘇東坡祠開放時間 09:00-17:00，逢星期一休館 蘇東坡祠門票 免費入場