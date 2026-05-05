六人車超載15人失控撞樹　遼寧採藍莓工8死13傷

6人車超載15人失控撞樹 遼寧採藍莓工8死13傷

遼寧省丹東市5月3日日發生交通意外，一輛載有藍莓採摘工人的車輛清晨行駛途中撞上路邊樹木，造成8人死亡、13人受傷。初步調查顯示，涉事車輛嚴重超載，6人車坐了21人，令安全隱憂再度浮上檯面。

根據《新華社》報道，事故發生於當日上午7時多，地點位於丹東東港市黃土坎鎮石灰窯村附近路段，屬單方交通事故。當地相關部門指出，常姓司機所駕駛的車輛法定載客人數為6人，意外時實際卻載有21人，嚴重違規。

事故發生時，車內人員多為從事藍莓採摘的季節性勞工。車輛行駛時失控撞上路旁樹木。目前13名傷者已緊急送院治療，事故確切原因仍待進一步調查，善後工作同步展開。