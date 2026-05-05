六人車超載15人失控撞樹　遼寧採藍莓工8死13傷

遼寧省丹東市5月3日日發生交通意外，一輛載有藍莓採摘工人的車輛清晨行駛途中撞上路邊樹木，造成8人死亡、13人受傷。初步調查顯示，涉事車輛嚴重超載，6人車坐了21人，令安全隱憂再度浮上檯面。
根據《新華社》報道，事故發生於當日上午7時多，地點位於丹東東港市黃土坎鎮石灰窯村附近路段，屬單方交通事故。當地相關部門指出，常姓司機所駕駛的車輛法定載客人數為6人，意外時實際卻載有21人，嚴重違規。
事故發生時，車內人員多為從事藍莓採摘的季節性勞工。車輛行駛時失控撞上路旁樹木。目前13名傷者已緊急送院治療，事故確切原因仍待進一步調查，善後工作同步展開。
藍莓收成期需要臨時勞工 超載現象頻生
此次事件也凸顯農業旺季勞動運輸的潛在風險。據了解，丹東東港地區近年藍莓產業快速發展，每逢收成期需仰賴大量臨時勞動力，主要來自周邊鄉鎮。由於部分僱主未提供合規格的交通接駁，導致非法載客與超載現象頻生，「黑車」問題長期存在。
隨著事故曝光，外界關注地方政府在農忙期間的交通安全管理與勞動保障是否到位。專家指出，除加強執法外，也應建立合法接駁與勞動保障機制，避免類似悲劇再度發生。
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5月3日，辽宁丹东交通事故已造成8死13伤，车辆与路边树木发生单方事故，主要为蓝莓采摘工人。 pic.twitter.com/vioHzB4FFz— 作家崔成浩 (@cuichenghao) May 4, 2026