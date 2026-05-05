東航四年前空難　美國安全報告揭人為截斷燃油

2022年3月，在廣西發生的東方航空客機墜毀，導致132人死亡的飛行事故。美國國家運輸安全委員會（NTSB）的報告，指飛機的2個引擎被截斷燃油供應，導致飛機俯衝落地面。雖然事後中國民航局否認有人故意墜機導致事故，不過報告卻引證有關說法。
NTSB根據美國的《資訊自由法》公開有關事故報告，指發生意外的東航MU5735的航機，在8,839米的高空中，2個引擎被切斷燃油供應。有關的燃油開闢是用作調節飛機燃油流量的裝置，需要由機師啟動或關閉引擎。有關的資料是從飛機的一個黑盒中記錄，該黑盒之後送到美國的NTSB進行分析。專家指出，根據黑盒的記錄「清楚顯示，燃油開關在墜機前被手動置於關閉位置」、「沒有證據表明開關被恢復到運行位置。換句話說，沒有嘗試重新啟動發動機。」他們指：「如果發動機是誤關的，機師會嘗試重新啟動。」報告又提到飛機曾的控制桿曾經有人嘗試拉動爬升，不過因為燃油的切斷，最終拯救無效。
根據航空追蹤網站FlightRadar24的資訊，該飛機在3月21日從雲南的昆明起飛前往廣州，當飛機在29,100英尺左右的高空時，在2分15秒後就急速下墜至9,075英尺，最後於下午2時22分在3,225英尺墜毀。有關事故由中國民航局主導調查，不過因為飛機是美國設計及製造的波音737客機，因此美國的NTSB亦派員參與調查。事故是中國近數十年來最嚴重的空難，不過民航局一直未有公布調查報告。而美國調查人員估計事故有多個可能性，當中包括蓄意的行為、機師的失誤或技術問題，而之後有傳是副機師蓄意報復引致空難，但當時民航局否認又指責造謠。