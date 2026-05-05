東航四年前空難　美國安全報告揭人為截斷燃油

2022年3月，在廣西發生的東方航空客機墜毀，導致132人死亡的飛行事故。美國國家運輸安全委員會（NTSB）的報告，指飛機的2個引擎被截斷燃油供應，導致飛機俯衝落地面。雖然事後中國民航局否認有人故意墜機導致事故，不過報告卻引證有關說法。

NTSB根據美國的《資訊自由法》公開有關事故報告，指發生意外的東航MU5735的航機，在8,839米的高空中，2個引擎被切斷燃油供應。有關的燃油開闢是用作調節飛機燃油流量的裝置，需要由機師啟動或關閉引擎。有關的資料是從飛機的一個黑盒中記錄，該黑盒之後送到美國的NTSB進行分析。專家指出，根據黑盒的記錄「清楚顯示，燃油開關在墜機前被手動置於關閉位置」、「沒有證據表明開關被恢復到運行位置。換句話說，沒有嘗試重新啟動發動機。」他們指：「如果發動機是誤關的，機師會嘗試重新啟動。」報告又提到飛機曾的控制桿曾經有人嘗試拉動爬升，不過因為燃油的切斷，最終拯救無效。