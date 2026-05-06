樽裝水產地為「路邊」？河北航空澄清：標示引誤解

一名北京旅客近日搭乘河北航空航班時，發現飛機上提供的樽裝水產地標示為「江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊」，引發水質安全疑慮。相關照片在網路流傳後，有網民查詢，指出該生產企業在工商系統顯示參保人數為0，質疑是否為缺乏監管的「小作坊」，掀起討論。
據《上游新聞》報道，涉事生產商澄清，公司長期為多間航空公司提供「客製化飲用水」，包括南方航空等。對於「路邊」標示引發誤解，生產商表示，該字樣僅為當地地址的慣用地名，並非實際在路邊生產樽裝水，水源取自山腳深井水。
生產商指出，廠區附近約800米有另一間有牌礦泉水企業，雙方水源相同，但因未取得礦泉水開採證，其產品依法標示為「飲用天然泉水」，並強調生產全程依循GB19298國家強制標準，涵蓋水質理化指標與微生物限值，須符合飲用水衛生規範。
對於外界質疑公司「0人參保」，生產商未正面回應，但表示廠區設有新舊兩個生產基地，佔地逾萬平方公尺，並採全自動化產線，年產能可達600萬箱，實際人手不多，強調具備完整證照與檢測報告。
當地缺門牌編制所致
航空公司方面也出面澄清，指出北京旅客搭乘航班所見的「樂雲湘」品牌飲用水，並非石家莊出港航班標配，而是由長沙端提供的機上補給產品。航空公司表示，產地標示須與工商登記地址一致，而當地確實缺乏門牌編制，才會出現「路邊」字樣。
河北航空強調，已對供應商進行全面檢查，確認其生產資質、許可範圍均合法有效，所有上機飲用水均附有合格證明。公司並指出，航空餐飲供應鏈審查標準嚴格，每批產品皆須經過品質檢驗，不會讓不合規產品進入航班服務。
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