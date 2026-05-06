樽裝水產地為「路邊」？河北航空澄清：標示引誤解

據《上游新聞》報道，涉事生產商澄清，公司長期為多間航空公司提供「客製化飲用水」，包括南方航空等。對於「路邊」標示引發誤解，生產商表示，該字樣僅為當地地址的慣用地名，並非實際在路邊生產樽裝水，水源取自山腳深井水。

一名北京旅客近日搭乘河北航空航班時，發現飛機上提供的樽裝水產地標示為「江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊」，引發水質安全疑慮。相關照片在網路流傳後，有網民查詢，指出該生產企業在工商系統顯示參保人數為0，質疑是否為缺乏監管的「小作坊」，掀起討論。

生產商指出，廠區附近約800米有另一間有牌礦泉水企業，雙方水源相同，但因未取得礦泉水開採證，其產品依法標示為「飲用天然泉水」，並強調生產全程依循GB19298國家強制標準，涵蓋水質理化指標與微生物限值，須符合飲用水衛生規範。

對於外界質疑公司「0人參保」，生產商未正面回應，但表示廠區設有新舊兩個生產基地，佔地逾萬平方公尺，並採全自動化產線，年產能可達600萬箱，實際人手不多，強調具備完整證照與檢測報告。