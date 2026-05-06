湖南煙花廠爆炸增至26死「搜救基本完成」　長沙市長致歉

湖南長沙瀏陽市一處煙花工廠5月4日發生重大爆炸，官方最新通報指出，截至目前已造成26人死亡、61人受傷，現場搜救工作已基本完成，地方政府宣布全面停產整頓煙花爆竹產業，並承諾徹查事故原因。
煙花廠全面停產整頓
據《央視新聞》、《新華社》等傳媒報道，5月4日下午4時43分左右，瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司車間發生爆炸，當地政府於5月5日午間召開記者會說明進展，記者會開始前，現場全體人員起立，向罹難人員默哀。長沙市委副書記、市長陳博彰代表市府公開致歉，向罹難者致哀，並向家屬與社會表達歉意，強調將全面配合調查，「不迴避問題、不模糊事實」，務求還原事故全貌。
陳博彰指出，爆炸發生後，當地已調動交通、消防、緊急、公安、衛健等部門1500多人，有秩序進行緊急救援、現場處置、醫療救治等各項工作。目前，現場搜救已基本完成，正抓緊進行人員核查；依法對涉事企業負責人採取控制措施；即時監控空氣和水體，相關環境指標正常。
經過5月5日上午全面搜救，爆炸已造成26人死亡，61人受傷。受傷人員方面，據長沙市衛健委黨組書記劉佳勇介紹，事故共造成61人受傷，其中嚴重受傷者佔6人，輕傷55人。傷者已分送兩間醫院救治，傷者年齡介於20多歲至68歲之間，多數為骨折等創傷。目前55名受傷輕症人員已完成清創消炎、症狀治療，6名重傷人士正在接受專業治療。
醫療方面，相關單位已針對每名傷者進行個別評估與會診，並依傷勢變化動態調整治療方案。地方政府同時成立善後處理專案小組，採「一人一專班」方式，對接罹難者與傷者家屬需求，強化溝通與補償機制。
消防曝2大困難：爆燃交疊、現場複雜
長沙市消防救援支隊政委丁為鳴表示，煙花廠爆炸在救援方面有以下困難：一是爆燃交疊。現場殘留大量的成品、半成品，反覆引燃、持續形成零星爆炸，同時庫區存放大量火藥，一時難以轉運，直接威脅救援人員安全。二是現場複雜。廠區的牆、樑柱、屋頂基本上坍塌，形成大量廢墟，員工被活埋，通道堵塞，救援條件受限。事故處置控制難、滅火難、搜救難。下一步，救援部門將依照指揮部統一安排，集中力量全力保護危險區域，搜救被困人員。
此外，記者會上宣布，瀏陽市自5月4日晚間7時起，已全面要求所有煙花爆竹生產企業停產整頓，並針對違規生產、超標經營及違禁產品進行重點查處。同時擴大安全檢查範圍，涵蓋道路交通、消防及危險化學品等領域，盼藉此補強監管漏洞，防止類似悲劇重演。
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