湖南煙花廠爆炸增至26死「搜救基本完成」　長沙市長致歉

據《央視新聞》、《新華社》等傳媒報道，5月4日下午4時43分左右，瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司車間發生爆炸，當地政府於5月5日午間召開記者會說明進展，記者會開始前，現場全體人員起立，向罹難人員默哀。長沙市委副書記、市長陳博彰代表市府公開致歉，向罹難者致哀，並向家屬與社會表達歉意，強調將全面配合調查，「不迴避問題、不模糊事實」，務求還原事故全貌。

湖南長沙瀏陽市一處煙花工廠5月4日發生重大爆炸，官方最新通報指出，截至目前已造成26人死亡、61人受傷，現場搜救工作已基本完成，地方政府宣布全面停產整頓煙花爆竹產業，並承諾徹查事故原因。

陳博彰指出，爆炸發生後，當地已調動交通、消防、緊急、公安、衛健等部門1500多人，有秩序進行緊急救援、現場處置、醫療救治等各項工作。目前，現場搜救已基本完成，正抓緊進行人員核查；依法對涉事企業負責人採取控制措施；即時監控空氣和水體，相關環境指標正常。

經過5月5日上午全面搜救，爆炸已造成26人死亡，61人受傷。受傷人員方面，據長沙市衛健委黨組書記劉佳勇介紹，事故共造成61人受傷，其中嚴重受傷者佔6人，輕傷55人。傷者已分送兩間醫院救治，傷者年齡介於20多歲至68歲之間，多數為骨折等創傷。目前55名受傷輕症人員已完成清創消炎、症狀治療，6名重傷人士正在接受專業治療。