女子遊四川玩懸崖鞦韆斷纜直墮身亡　事前旁人曾喊「沒綁緊」(有片慎入)

四川瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名女子日前在進行懸崖鞦韆活動時發生墜落事故，網上影片瘋傳，當時女子在墜落前，旁人狂喊「沒拴緊」，下秒纜索斷裂，女子直接跌落，送院途中死亡，相關責任單位和人員正在調查處理，目前該景區已停業整頓。
綜合《北京日報》、《新華社》等內地媒體報道，周日(3日)下午，一名姓劉女遊客到四川省廣安市華鎣市瑪琉岩瀑布風景區體驗懸崖鞦韆項目時受傷，送院途中死亡。有報道指，鞦韆項目設於崖壁距離瀑布底有近200米高，屬於極限高危項目。網上影片顯示，女遊客穿戴設備後，員工啟動機器將她送出邊緣，期間有旁人用開玩笑的口氣5次大喊「沒綁緊、沒綁緊」，還發出了笑聲，女遊客回應到「啥子沒綁緊？」話音剛落，安全纜索隨即斷裂，女子直接從高空下墜，據指撞擊崖壁，送院途中不幸離世。
初步認定事故屬企業生產安全責任事故
根據四川省廣安市華鎣市「5·3」事故調查組於周二(5日)發布情況通報，初步認定，事故是一宗企業生產安全責任事故，相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中。目前，有關方面已會同家屬處理善後事宜，公園已停業整頓。
事件引起大量內地網民關注，紛紛留言：「人家一直在說沒拴緊，還不停下來檢查下」、「出門遊玩最好不要玩那些危險遊戲」、「不要把自己的命隨便的交到陌生人手上」、「工作人員太疏忽了」，亦有網民認為：「這個設計有問題，並不是沒綁緊，而是滑輪還是滑到最外邊就放開了，直接撞到下邊崖石了，這平台本身設計缺陷，正常要伸出很多，不應該會碰到崖壁」。
5月3日，四川广安华蓥玛瑙岩景区发生惨剧：一女子在体验“瀑布秋千”项目时，绳索突然断裂，从高处坠落。虽经紧急救援送医，最终仍因伤势过重不幸身亡。 pic.twitter.com/tsPz47o6CE— XIAOHUA WANG (@Xiaohua_wang1) May 5, 2026