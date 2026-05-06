女子遊四川玩懸崖鞦韆斷纜直墮身亡　事前旁人曾喊「沒綁緊」(有片)

四川瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名女子日前在進行懸崖鞦韆活動時發生墜落事故，網上影片瘋傳，當時女子在墜落前，旁人狂喊「沒拴緊」，下秒纜索斷裂，女子直接跌落，送院途中死亡，相關責任單位和人員正在調查處理，目前該景區已停業整頓。

綜合《北京日報》、《新華社》等內地媒體報道，周日(3日)下午，一名姓劉女遊客到四川省廣安市華鎣市瑪琉岩瀑布風景區體驗懸崖鞦韆項目時受傷，送院途中死亡。有報道指，鞦韆項目設於崖壁距離瀑布底有近200米高，屬於極限高危項目。網上影片顯示，女遊客穿戴設備後，員工啟動機器將她送出邊緣，期間有旁人用開玩笑的口氣5次大喊「沒綁緊、沒綁緊」，還發出了笑聲，女遊客回應到「啥子沒綁緊？」話音剛落，安全纜索隨即斷裂，女子直接從高空下墜，據指撞擊崖壁，送院途中不幸離世。