星巴克內地推「賣糉KPI」 女員工接大單後收客人酒店位置：洗乾淨找我

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在中國內地市場近日爆出為促銷端午節「星冰糭」向員工施加銷售壓力，下達「糉子KPI」，甚至有女員工在成功推銷50盒糭子後，疑遭客戶要求「陪睡」的醜聞

距離端午節尚有一個多月，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在中國內地市場近日爆出為促銷端午節「星冰糭」向員工施加銷售壓力，下達「糉子KPI」，甚至有女員工在成功推銷50盒糭子後，疑遭客戶要求「陪睡」的醜聞，事件在網上引發熱議。內地星巴克的客戶服務人員僅回應稱，對於網上流傳的相關情況「確實不是很清楚」。

西安廣播電視台旗下《每日觀察》報道，近日多名網民在社交平台發帖稱，在星巴克上班期間收到賣糉子指標，工作壓力大，包括兼職及新入職員工亦無一倖免。有網民申訴指若無法達標，便會被主管在會議上責罵，甚至暗示要員工「自己想辦法」，壓力極大。

其中一名女員工發文稱為完成KPI，她好不容易聯繫上一名熟客，談成一筆50盒糭子的大訂單。豈料，對方下一秒竟傳來一個酒店的定位，並附上訊息：「洗乾淨20:30來找我。」該名女員工崩潰地表示，一邊是主管每天的「情緒勒索」，另一邊是客戶的齷齪要求，在雙重壓力下，她坦言自己「一瞬間真的動搖，不然就答應算了」，事後對自己曾有此念頭感到極之後悔。

事件曝光後，輿論批評星巴克將業績壓力完全轉嫁至基層員工，有媒體翻查資料，指星巴克過去在中秋節期間，亦曾有員工因月餅銷量不達標，被迫自掏腰包「刷單」湊數。