台北鼠患｜女主播洗冷氣「驚見新朋友」　崩潰：要昏倒了

雙北近期發生漢坦病毒死亡及確診個案，鼠患問題備受關注。女主播王偊菁昨日分享家中清潔冷氣機時，意外發現機體內竟藏有「新朋友」，並附上老鼠照片，崩潰直呼「開玩笑的吧！」 王偊菁5月5日在Facebook發文表示，家中清理冷氣機時，沒想到拆開機殼後，竟在裡面發現有「新朋友」一隻活生生的老鼠。她附上老鼠被困在老鼠膠上的照片，畫面中老鼠身形清晰可見，讓她忍不住直呼：「我要昏倒了」、「開玩笑的吧」。

網民︰有一就會有二 畫面曝光後，立即引發大批網民熱議，「太可怕了，大樓竟然淪陷」、「最害怕，不敢看」、「真的很噁心」、「說實在的，抓到也是麻煩欸，要丟哪裡啊？」、「不會只有台北才有，沒有老鼠才是奇怪吧！」、「可怕，越來越難控制」、「應該還有牠的兄弟姐妹在尋找失散的親人，有一就會有二」。