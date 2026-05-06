打麻雀猝死　死者家屬向棋牌室索償28萬被駁回

據《閩南網》報道，張姓死者去年9月在清遠清城區某棋牌室內打麻雀。下午5時半見，他因身體不適準備到室外唞氣，走到門口時突倒地昏迷。閉路電視影片顯示，棋牌室老闆何某及在場人士立即打急救電話並為死者施以急救。張男經搶救無效身亡，驗屍結果為呼吸心跳驟停、心源性猝死，死因認定為「傾向於猝死」。

廣東一名男子去年在棋牌室打麻雀時突不適倒地，最終猝死。死者家屬隨後控告棋牌室經營者未盡安全保障義務，索賠約28萬元人民幣。法院近日公布判決，駁回家屬全部訴訟。

到室外唞氣時倒地

死者的妻子、女兒及繼女控告何某及後期接手店鋪的劉某。原告指事發時棋牌室內空氣不流通，張男為唞氣才到戶外，突然倒地。原告認為，何某未盡安全保障義務，未能確保經營場所具備安全、通風的環境；他們認為被告在死者倒地後，未及時採取必要急救措施，包括疏散圍觀人士及為他作心肺復甦等，也未第一時間撥緊急電話，使死者錯失最佳搶救時機。

原告還指控何某過程中多次從張男身上跨過，行為失當。此外，原告主張何某事發後將棋牌室轉讓給劉某，涉嫌惡意轉移資產、逃避債務。