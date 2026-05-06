打麻雀猝死　死者家屬向棋牌室索償28萬被駁回

廣東一名男子去年在棋牌室打麻雀時突不適倒地，最終猝死。死者家屬隨後控告棋牌室經營者未盡安全保障義務，索賠約28萬元人民幣。法院近日公布判決，駁回家屬全部訴訟。
據《閩南網》報道，張姓死者去年9月在清遠清城區某棋牌室內打麻雀。下午5時半見，他因身體不適準備到室外唞氣，走到門口時突倒地昏迷。閉路電視影片顯示，棋牌室老闆何某及在場人士立即打急救電話並為死者施以急救。張男經搶救無效身亡，驗屍結果為呼吸心跳驟停、心源性猝死，死因認定為「傾向於猝死」。
到室外唞氣時倒地
死者的妻子、女兒及繼女控告何某及後期接手店鋪的劉某。原告指事發時棋牌室內空氣不流通，張男為唞氣才到戶外，突然倒地。原告認為，何某未盡安全保障義務，未能確保經營場所具備安全、通風的環境；他們認為被告在死者倒地後，未及時採取必要急救措施，包括疏散圍觀人士及為他作心肺復甦等，也未第一時間撥緊急電話，使死者錯失最佳搶救時機。
原告還指控何某過程中多次從張男身上跨過，行為失當。此外，原告主張何某事發後將棋牌室轉讓給劉某，涉嫌惡意轉移資產、逃避債務。
清城區人民法院經審理認為，本案為違反安全保障義務責任糾紛，張男死因主要為自身突發疾病所致，無證據證實是棋牌室提供的經營場所或服務直接導致其受到人身傷害。
法院最終判決駁回原告的全部訴訟請求。法官強調，公共場所經營者、管理者雖負有一定安全保障義務，但該義務並非無限。對於因消費者自身突發疾病等不可預見、不可控因素導致的損害，只要經營者已採取及時、合理救助措施，通常不承擔侵權責任。
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