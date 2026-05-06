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中國
出版：2026-May-06 16:05
更新：2026-May-06 16:05

遺失手機7年 安徽男憑一功能失而復得

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遺失手機7年 安徽男憑一功能失而復得

遺失手機7年 安徽男憑一功能失而復得

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安徽合肥一名男子7年前遺失一部手機，近日該手機突然重新開機，並發送定位和使用者照片予廠商。他接獲廠商通知後隨即報警，最終成功找回「失散」7年的手機。他直言會好好收藏。

據《極目新聞》報道，合肥機主張先生的手機，在2019年3月28日晚上9時30分，在肥東縣文禹路上一家小食店遺失，事發後他報了警，但手機一直不知所蹤，他已經放棄找回念頭。

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直到今年5月3日上午11時35分，手機廠商突然向他發短訊，稱遺失的手機突然開機，而且自動拍下了現在使用者的照片，手機的大致位置在肥東縣。

他隨後報警，包括白龍派出所和八鬥派出所員警紛紛介入協助，得知手機使用者的具體位置，並在當地社區工作人員的協助下，終於尋回了手機。

當年於小食店遺失手機

張先生說，他的手機在2018年購買，當時花了3000多元人民幣。遺失手機時，他當時正在和兩名同事在小食店吃飯，他們三人準備買飲品，當他發現沒帶手機於是回到小食店，此時手機已經不見了。手機丟失以後，他使用廠商的遺失手機系統，只要有人開機，手機會自動拍下使用者的照片和上傳定位。

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張先生表示，當年手機也拍下了拿手機人的照片和定位，但因為定位精準性等問題，未能找回手機。儘管沒有和手機使用者見面，但他認為這部手機7年以來一直都沒有開機，所以導致圖片和定位無法上傳，直到當日手機再次開機，廠商系統才接收到了手機上傳訊息。

會好好珍藏手機及回憶

張先生告訴記者，手機裡有很多珍貴回憶，這也是他堅持找回手機的原因。他會珍藏手機及回憶，亦感謝幫他找回手機的員警和工作人員。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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