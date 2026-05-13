羽毛球製造｜貴州黔東南錦屏縣 年產量超過700萬打

貴州黔東南錦屏縣：世界最大羽毛球工廠之一 錦屏縣，是貴州省黔東南苗族侗族自治州的一個縣。在這片廣袤的土地上，居住着約15萬人，卻有逾十分之一人投身於兩個頗為有趣的產業——養鵝和羽毛球生產。

這裏建有一個佔地近6萬平方米的羽毛球生產基地，日產羽毛球達20萬個以上，出口遠銷到60多個國家和地區，當中包括馬來西亞、泰國、日本等羽毛球強國。 2025年，錦屏縣羽毛球出口額達到1,883萬美元，同比增長38%，無疑是全世界羽毛球產業地圖上不可忽視的坐標。

從貧困縣到羽毛球之都 錦屏縣如何逆襲？ 未發展羽毛球產業前，貴州錦屏縣因為「山多地少，交通不便」，居民大多從事種田、杉木砍伐等傳統產業，屬於國家級貧困縣。 2017年，在幫扶單位中國農業發展銀行的指導下，錦屏縣政府開始思考脫貧路徑。考慮到當地經濟發展的情況，政府提出「以鵝為鏈」的發展思維，羽毛球生產需要大量鵝毛，便先發動居民養鵝，以此為基礎，逐步建構起從養殖到製球的全產業鏈。

其後，錦屏縣透過招商引資，引進知名羽球品牌亞獅龍落腳經濟開發區。亞獅龍進駐後，迅速成為羽球生產的核心引擎，帶動上下游協同發展。如今，錦屏已逐步成長為全球最大的羽球生產基地之一。

錦屏縣的「一隻鵝」產業鏈 那麼，一隻鵝可以做出多少個羽毛球？答案是零個。為甚麼？因為一個羽毛球要用16根鵝翅膀上的翎毛，而一隻鵝就只有14根。 翎毛的硬度和韌性佳，耐用度高，加上使用同一邊翅膀羽毛在彎曲方向和形狀上更一致，因此被選為高品質羽毛球的材料。

錦屏縣在羽毛球產業的帶動下，圍繞「一隻鵝」構建完整羽毛球產業鏈。上游以鵝養殖為主，建成鵝養殖場、鵝蛋孵化場等，穩定羽毛球原料來源，也令農戶收入增加。 中游是通過招商引進亞獅龍等龍頭企業，在開發區製造羽毛球，並延伸羽絨被及服裝等產品，並配套球拍、球筒等運動裝備製造，形成運動用品集群。 下游則舉辦賽事和培訓活動，並發展體育旅遊，帶動餐飲住宿等服務業，實現養殖、製造、文體旅三產融合，撑起錦屏縣經濟發展方向，也令該縣「從脫貧攻堅走向鄉村振興」。

錦屏縣如何走出新方向？ 如今的錦屏縣，並未滿足現狀，未來將圍繞「世界羽毛球重要生產基地」的定位，持續做大做強羽毛球全產業鏈。 一方面，在產能與市場佔有率上，力爭2030年左右的羽毛球年產量突破1,200萬打，並穩定供應全球約一成用球需求。 另一方面，推進羽毛球生產線自動化、數字化，廣泛應用自動分選、精密植毛、智能檢測和倉儲管理等新技術，提升產品一致性與品質追溯能力，打造更多智能工廠，也使國際訂單交付期大大縮短。 從一根羽毛，延伸「一隻鵝」產業鏈，貴州錦屏縣製造的羽毛球雖小，卻在脫貧攻堅到縣域振興經濟發展，起着重要作用，也猶如國家發展的縮影。