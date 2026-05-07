四川懸崖鞦韆墜亡女子家屬已和解　應援旗偶像疑似發聲哀悼(有片)

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區探險公園，女遊客體驗高空瀑布懸崖鞦韆墜亡事件續受關注，目前該景區已停業整頓。中國新聞週刊引述消息報道，事故方已與死者家屬處理善後事宜，「已經達成了賠償協議」。此外，官方至今未公布姓劉女死者年齡，有報道指她年僅16歲，她似乎為「時代少年團」宋亞軒的粉絲，藝人疑似發聲悼念。

綜合《新浪新聞》、《南方都市報》等內地媒體報道，有目擊的網民指，劉女腰部仍有另一條鋼索綁著，在背部安全繩脫落後，人即急速下跌在山體岩壁間不斷猛烈碰撞，在半空中已似失去知覺，最終在送院途中死亡。另一名目擊者稱：「事情發生得很快，能聽到(女事主)頭盔撞上岩石的巨響。撞擊點為瀑布凸出的一塊大石頭。」此外，華鎣市委權威部門6日向《中國新聞週刊》表示，事故方已與死者家屬處理善後事宜，「已經達成了賠償協議」。華鎣市公安局則指，公安機關已介入調查此事，具體情況不便透露。