胖東來︱員工不記名投票 19管理層評分不合格「燉冬菇」1人被炒

內地零售巨頭胖東來每年4月和10月都會進行「民主評議」，旨在讓員工參與管理，提升管理層思想格局和管理水平，保證團隊的健康和品質。近日，胖東來公佈今年首次全員民主評議結果，決定降級19名管理人員，並免職一名不合格人員。 數據顯示，2026年4月胖東來民主評議共1,455名管理人員參與評議，計劃參與投票16,676人，實際參與投票16,675人，總計投票133,362次。

低於及格線即免職 參與評議的1,455名管理人員中，成績合格人員1,435人，佔比98.63%，不合格降級人員19人佔比1.3%，不合格免職人員1人佔比0.07%。 有報道指，胖東來的管理層每年接受全體員工匿名評價，票數低於及格線直接免職；接近及格線者進入3至6個月觀察期，期滿再次投票決定去留。「民主評議」不是管理層考核管理層，而是每個員工對管理層進行評價，所以胖東來的管理層不會用手中的權力刁難員工，「因為員工不認可，他就會被罷免」。 網民讚鐵腕管理：很多管理層脫離員工

內地網民對此議論紛紛，有人大讚胖東來的「鐵腕管理」：「現在很多企業管理層高高在上、脫離員工，胖東來這波操作打臉無數企業，活該人家做得好！」也有人調侃：「難怪胖東來服務這麼好，管理層天天提心吊膽，不敢偷懶、不敢擺爛，只能好好幹活、服務顧客！」還有人理友分析：「胖東來的成功不是偶然，極致服務背後是極致管理，高福利背後是高要求，這種嚴管厚愛的模式，值得所有企業學習！」