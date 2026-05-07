中國太空實驗招人「躺平60天」 最高可賺7萬元

中國航天員科研訓練中心招募男性臥牀實驗志願者，要求志願者在模擬太空微重力環境下全程臥牀，期間用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最長不超過60天(資料圖片)

躺平也賺錢！中國航天員科研訓練中心周三(6日)公開招募「地星三號」男性臥牀實驗志願者，邀請30至55歲男性參與，不過這份「躺著賺錢」工其實一點也不輕鬆，因要求志願者在模擬太空微重力環境下全程臥牀，期間用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最長不超過60天，完成實驗者可獲得2至7萬元人民幣津貼。

用餐洗漱排尿不可起身

臥牀實驗是開展太空醫學研究、探究低變重力生理效應、驗證防護效果的重要研究手段。「我們的太空」微信公眾號昨日發布實驗志願者招募通知，指今次實驗時間為5月至8月，志願者將隨機分為對照組和鍛煉組，根據不同分組，將由本月起至8月在北京進行15天至60天實驗。

志願者必須是30至55歲中國籍男子，身高160至175厘米，身體健康，運動功能正常，日常飲食均衡；無嚴重鼻鼾或夢遊等睡眠障礙；無心理疾病、精神病史；無煙草酒精、網上依賴等不良嗜好；具有良好的心理質素和意志力。