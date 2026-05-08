四川女子懸崖鞦韆墜亡　疑似家屬回應和解：是我們找到的最好辦法(有片)

亡事件續受關注，涉事景區已停業整頓。當局已成立包括文旅部門在內的調查組，事故原因正在調查，當地警方亦介入事件。有報道稱事故方已與死者家屬處理善後事宜「已經達成了賠償協議」，昨日(7日)晚上，家屬首次就事件作出回應。

綜合《瀟湘晨報》、《大皖新聞》等內地媒體報道，一位自稱遇難女孩家屬的賬號發文稱：「我們家屬希望大家不要再過度討論，逝者為大。更何況妹妹(死者)未成年，家裡四位老人都健在，也不敢告訴老人這個噩耗……關於和解，事故發生在外地，我們家屬的首要訴求是讓妹妹能盡快回家，不希望她在冰冷的台上躺著，大家都是老百姓，和解是我們家屬能找到的最好的辦法了，更何況妹妹已經離開了，一切的手段也好渠道也罷，都不能讓妹妹再回來。可能在外人看來我們應該憤怒，但當事情真實發生，巨大的悲傷會淹沒一切，也希望大家能將心比心」。