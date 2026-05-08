峨眉山馬騮險遭推落崖　惡男認錯致歉　被列黑名單禁入景區3年(有片)

綜合《新華社》、《上游新聞》等內地媒體報道，景區已查找到該男子，並核實了其身份，在調查處理過程中，該男子對自己的行為也進行了認錯和道歉。該男子的行為違反了野生動物保護相關規定，為此，根據峨眉山風景名勝區旅遊文明行為相關管理規定，景區決定將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。景區同時呼籲廣大遊客遵守景區管理規定，自覺保護野生動物，與野生動物保持安全距離，不投喂、不挑逗、不傷害；理性甄別網絡信息，自覺抵制惡意流量炒作，共同維護景區旅遊秩序和生態文明。

四川峨眉山風景區一名男遊客惡意企圖將一隻藏酋猴推落懸崖事件引發關注。周四（7日），峨眉山風景名勝區管理委員會發布情況通報，景區公安、林業等多個部門正介入調查，已找到該男子，並將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

網民：人家也可能來這一次以後都不會再來

很多內地網民認為懲罰太輕，未能收阻嚇作用：「懲罰有點輕了，不痛不癢」、「才三年，一分錢沒罰，一天拘留都沒有，不痛不癢起不到警示教育作用」、「人家也可能來這一次以後都不會再來」、「這罰跟沒罰有啥區別」、「建議列入全國景區黑名單」。

事發於周一(4日)下午，網上影片顯示，峨眉山景區一隻馬騮正獨自坐在欄桿上吃橙，一名戴男遊客突然惡意伸手，企圖將猴子推出欄桿外的懸崖，幸好馬騮及時抓住護欄穩住身子。施襲者不以傷害動物為恥，全程面帶嬉笑。事件引起大批內地網民不滿及批評。