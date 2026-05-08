網紅晚安小雞爆柬埔寨監獄活春宮 獄長聲明否應曾出現「集體懷孕」

網紅晚安小雞（本名陳能釧）3月從柬埔寨服刑期滿出獄，近日在藝人薔薔的Podcast節目《薔栗膠》大爆兩年鐵窗生涯內幕，他聲稱柬埔寨監獄管理混亂，男囚只需支付低廉規費就能與女囚進行性服務交易。此言論一出隨即引來柬埔寨獄方火速出面駁斥，指相關指控全屬造謠。
可點蠟燭食牛扒 營造約會氣氛
晚安小雞在節目中詳細描述獄中亂象。他表示，男囚只要向獄方支付2萬5至7萬柬埔寨瑞爾（約39至136港元）的「特殊費用」，就能在放風時間與女囚進行15至60分鐘不等的「特殊接見」。他指女囚會被安排坐在椅子上供男囚「物色」，男囚可付錢與女囚進行交易，甚至能點蠟燭、食牛扒，營造約會氣氛。
晚安小雞指控女囚淪為獄方生財工具。他強調，交易所得的金錢全都進了獄警的口袋，女囚形同被當成洩慾工具。他分析，女囚約一半自願、一半被迫，部分女囚為了改善獄中生活、避免被團體欺凌，才會選擇或被迫交易。他更轉述獄中前輩的說法，指稱早年男女甚至曾合艙放風，導致女囚發生「集體懷孕」傳聞。
柬埔寨西哈努克省監獄局長湄鄧中將於5月7日透過《柬中時報》發表嚴正聲明，強烈否認晚安小雞的所有指控，並強調對方=在服刑期間獄方一切依法管理，從未發生過他所描述的亂象。他痛批晚安小雞的言論完全是「自導自演」，內容嚴重失實，目的在於惡意損害柬埔寨監獄管理的國際形象並誤導大眾。
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