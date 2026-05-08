網紅晚安小雞爆柬埔寨監獄活春宮 獄長聲明否應曾出現「集體懷孕」

網紅晚安小雞（本名陳能釧）3月從柬埔寨服刑期滿出獄，近日在藝人薔薔的Podcast節目《薔栗膠》大爆兩年鐵窗生涯內幕，他聲稱柬埔寨監獄管理混亂，男囚只需支付低廉規費就能與女囚進行性服務交易。此言論一出隨即引來柬埔寨獄方火速出面駁斥，指相關指控全屬造謠。

可點蠟燭食牛扒 營造約會氣氛

晚安小雞在節目中詳細描述獄中亂象。他表示，男囚只要向獄方支付2萬5至7萬柬埔寨瑞爾（約39至136港元）的「特殊費用」，就能在放風時間與女囚進行15至60分鐘不等的「特殊接見」。他指女囚會被安排坐在椅子上供男囚「物色」，男囚可付錢與女囚進行交易，甚至能點蠟燭、食牛扒，營造約會氣氛。