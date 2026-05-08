北上消費｜深圳地鐵收緊免費搭車？ 長者需回鄉卡入閘 網民：唔再睇樂悠咭

港人北上消費熱持續，深圳地鐵一向提供深圳長者優惠，年滿60歲長者可享用地鐵站內專用免費通道，港人亦受惠。不過近日有網民發現，深圳地鐵加強查證，不再接受「樂悠咭」作年齡證明，必須出示「港澳居民來往內地通行證」(回鄉卡)方可免費入閘，事件引起網民熱議。

有網民近日於香港討論區上，以「長者最近喺深圳搭地鐵係免費通道要出示夠稱（秤）嘅回鄉卡」為題，表示以往使用樂悠咭便能通過免費通道去搭地鐵，但近期發現政策有變，「要出示回鄉證，有啲情況佢仲要睇清楚你嘅年份先得」，詢問其他網民有否留意此情況。

大量網民及後留言，不少人表示有相同經歷。有人稱，「上星期在大劇院坐去蓮塘口岸要出示回鄉證」、「新年開始已經係要睇回鄉證啦！」，亦有人表示「個個站都睇得好緊，有時仲要去個 counter 度 check 個證夠唔夠秤添。所以我依家首先攞張回鄉卡，唔用嗰樂悠咭啦」、「我家人今日北上深圳，我父母在乘搭深圳地鐵前都要出示回鄉證，以作證明」。亦有網民目睹在布吉站有男士因未能出示回鄉證，最終需轉用深圳通咭付費入閘。