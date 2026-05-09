殲-35「0001號」亮相官媒　神秘造型疑屬「外銷版本」

中國新一代隱形戰機殲-35近日在官媒《央視》節目中罕見曝光，一架機身印有「AVIC」字樣、編號為「0001」的戰機自機庫滑出，由於該機未塗上空軍「八一」軍徽，外觀塗裝與現役版本也有所不同，外界普遍推測，這可能是殲-35系列的出口型號首次公開亮相。 根據畫面顯示，這架戰機機頭印有中國航空工業集團英文縮寫「AVIC」，機身編號則為極具象徵意味的「0001」。由於解放軍自用戰機通常不會直接噴塗「AVIC」標誌，加上飛機從帶有英文識別的機庫中滑出，種種細節都讓外界聯想到，這架戰機很可能並非解放軍自用型，而是瞄準海外市場的外銷版本。

機身無「八一」軍徽 內地軍事評論員傅前哨接受內媒採訪時分析指出，這架曝光的殲-35與過去亮相的殲-35A或艦載版存在明顯差異。其中最明顯的是前起落架採用單輪設計，且支柱較細，與海軍艦載型使用的雙輪結構不同。 他表示，艦載機因需承受航艦起降時的高衝擊力，因此必須採用更高強度的雙輪前起落架及彈射鉤裝置；而此次曝光的機型採用單輪配置，顯示其更偏向陸基機場起降用途，應屬空軍版本的改良型。

此外，該機塗裝也引發討論。傅前哨指出，目前曝光的戰機採用上下統一的淺灰色塗裝，與空軍、海軍現役塗裝均不同，推測尚未依照最終用戶需求完成噴漆，意味著這架戰機可能正處於出口交付前的準備階段。 中國軍工出口核心產品 除了外觀特徵外，最受關注的仍是「0001」編號。傅前哨指出，早期FC-31原型機的出廠編號通常帶有「31」字樣，而正式列裝空軍或海軍後，也會依軍種採用不同編號規則，不太可能出現「0001」這種特殊代碼。 他認為，這很可能代表第三種類型的編號系統，結合「AVIC」標識推測，外界有理由相信這架戰機可能是出口版本「殲-35AE」。