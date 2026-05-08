湖南煙花廠爆炸｜增至37死1失蹤 警傳召8人調查

湖南省長沙市轄下瀏陽市一間煙花廠日前發生重大爆炸事故，截至今日（5月8日）中午，已造成37人死亡、1人失蹤，另有51人受傷送院，其中5人傷勢嚴重。當地官方表示，現場搜救工作已基本結束，相關事故原因仍在進一步調查中。
湖南煙花爆炸事件發生於5月4日下午4時43分，地點為瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司。由於爆炸威力猛烈，現場一度升起大量濃煙，周邊區域也受到波及。事故發生後，長沙市立即啟動緊急應變機制，並成立「5·4事故處置工作組」，動員超過1,500名救援人員參與搜救、醫療與善後工作。
據《央視新聞》引述官方通報指出，救援團隊透過地毯式搜索，並結合公司門禁紀錄、閉路電視畫面、人員訪查、電話與視訊聯繫、身分辨認及多輪DNA比對等方式，全面清查現場工作與失蹤人士狀況，最終確認共有37人罹難、1人失蹤。
8人涉重大責任事故罪
目前傷者仍持續接受治療，相關善後、事故調查與安全排查工作也同步進行。公安機關已針對涉嫌重大責任事故罪，傳喚8名相關人士調查。
另外，連日來，爆炸現場餘廢生產藥物與煙花產品、半製成品的轉移處置工作持續進行。截至5月7日晚，轉移處置工作已基本完成。
事故也再度引發外界對煙花產業工安問題的關注。瀏陽素有「中國煙花之鄉」之稱，是中國重要煙花生產基地之一，但近年仍多次傳出工廠爆炸與安全意外。
要求從源頭防範意外
湖南官方坦言，事故暴露部分地方與企業存在安全發展觀念薄弱、安全生產責任未落實等問題。湖南省已於5月5日召開全省安全生產工作視訊會議，要求全面汲取事故教訓，並在全省展開安全生產風險隱患大排查與整治行動。後續將針對重點產業與高風險領域加強監管及安全責任，從源頭防範重大工安事故再次發生。
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