湖南煙花廠爆炸｜增至37死1失蹤 警傳召8人調查

湖南省長沙市轄下瀏陽市一間煙花廠日前發生重大爆炸事故，截至今日（5月8日）中午，已造成37人死亡、1人失蹤，另有51人受傷送院，其中5人傷勢嚴重。當地官方表示，現場搜救工作已基本結束，相關事故原因仍在進一步調查中。

湖南煙花爆炸事件發生於5月4日下午4時43分，地點為瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司。由於爆炸威力猛烈，現場一度升起大量濃煙，周邊區域也受到波及。事故發生後，長沙市立即啟動緊急應變機制，並成立「5·4事故處置工作組」，動員超過1,500名救援人員參與搜救、醫療與善後工作。