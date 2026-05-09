伊朗局勢｜美制裁多間內地及香港企業　稱助伊製造武器

美國政府當地時間8日宣布，對協助伊朗武器產業發展的10名個人與企業實施新一輪制裁，其中包括數家位於內地與香港的公司。這些對象被指控協助伊朗取得敏感技術、零組件與設備，用於推動飛彈及其他武器系統發展。
由美財部OFAC主導
據《路透社》引述美國財政部新聞稿，此次制裁由財政部海外資產控制辦公室（OFAC）主導，主要針對支援伊朗國防工業與武器採購的實體。列入制裁名單的個人和公司分布在中東、亞洲和東歐的多個司法管轄區，他們協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗「見證者」（Shahed）系列無人機和彈道飛彈計劃的關鍵物資。
依據制裁措施，相關個人與企業在美國境內的資產將遭凍結，美國公民與企業也被禁止與其進行交易。若外國金融機構協助相關制裁對象進行交易，也可能面臨次級制裁風險。
個別公司涉採購無人機摩打
本次列入制裁名單如下：
上海宇世達國際貿易有限公司（Yushita Shanghai International Trade Co Ltd）：位於中國內地，涉嫌協助伊朗從中國採購武器；
Elite Energy FZCO：位於杜拜，涉嫌轉移數百萬美元至香港公司以協助採購；
HK Hesin Industry Co Ltd（香港）與 Armory Alliance LLC（白俄羅斯）：於採購中擔任中間人；
Mustad Ltd：位於香港，協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器；
Pishgam Electronic Safeh Co：位於伊朗，負責採購無人機摩打；
寧波希泰克絕熱材料有限公司（Hitex Insulation Ningbo Co Ltd）：位於中國內地，供應彈道飛彈所需材料。
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