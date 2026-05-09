伊朗局勢｜美制裁多間內地及香港企業　稱助伊製造武器

美國政府當地時間8日宣布，對協助伊朗武器產業發展的10名個人與企業實施新一輪制裁，其中包括數家位於內地與香港的公司。這些對象被指控協助伊朗取得敏感技術、零組件與設備，用於推動飛彈及其他武器系統發展。

由美財部OFAC主導

據《路透社》引述美國財政部新聞稿，此次制裁由財政部海外資產控制辦公室（OFAC）主導，主要針對支援伊朗國防工業與武器採購的實體。列入制裁名單的個人和公司分布在中東、亞洲和東歐的多個司法管轄區，他們協助伊朗軍方取得武器以及用於伊朗「見證者」（Shahed）系列無人機和彈道飛彈計劃的關鍵物資。