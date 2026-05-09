東航空難恐涉人為截油　美前調查員：駕駛艙內或爆衝突

2022年造成132人罹難的中國東方航空MU5735號班機空難，近日再有重大調查進展。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）最新公開的飛航資料，失事客機在墜毀前，雙引擎燃油供應曾被人為切斷，前調查員認為駕駛艙內疑似出現控制權爭奪衝突，恐非單純意外事故。 據《紐約時報》報道，美國國家運輸安全委員會近日因資訊公開申請，釋出部分黑盒子飛行數據。資料顯示，當時執飛昆明飛往廣州航線的中國東方航空5735號班機空難，在約29,000呎高空巡航時，兩具引擎的燃油開關突然幾乎同時被切換至「CUT OFF（關閉）」位置，導致雙引擎失去動力。

立即進入俯衝姿態 數據指出，在燃油被切斷後數秒，飛機隨即進入高速俯衝狀態，並出現異常翻滾動作。多名航空安全專家分析，相關操作不太可能是機械故障造成，更像是人為刻意操作。 曾在NTSB擔任事故調查員的古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，從FDR資料可以看到東航客機2個引擎燃油開關被切斷後，幾乎是立即進入可怕的俯衝姿態，並且旋轉至少360度。 古澤蒂進一步分析，控制飛機傾斜角度的操縱桿來回擺動，顯示至少有2個人試圖朝不同的方向進行操控。這可能代表「2名飛行員在爭奪同1個操控桿，或者是機長、副機長各自的操縱桿方向不同。」他認為客機當時迅速俯衝並猛烈翻滾，顯示出這是蓄意行為，是「機師為了爭奪（飛機）控制權曾發生過衝突。」

證據並不充分 不過，航空安全顧問、退休飛行員考克斯（John Cox）則認為，儘管很可能有一名機師切斷燃油開關，操縱桿異常擺動也能推導出曾有過衝突，但證據並不充分，不能一口咬定。 報道指出，由於飛機失去電力，飛行數據紀錄器在客機仍持續下降時便停止運作，因此未完整記錄最後撞擊過程。不過，具有備援電池的座艙語音紀錄器（CVR）仍持續錄音，但相關音檔至今尚未公開。 據悉，中國東方航空MU5735號班機空難發生於2022年3月21日，當時一架波音737-800客機在大西梧州山區幾乎垂直墜毀，機上132人全數罹難，成為中國近30年最嚴重空難之一。