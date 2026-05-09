湖南「燒烤學院」引4000人報名　爆紅課程僅錄取30人

湖南岳陽開放大學與當地燒烤產業協會合作成立的「岳陽燒烤學院」，為期一個月的燒烤技能培訓課程，學費5,800元人民幣（約6,680港元），完成考核後可取得「中式烹調師（燒烤料理師）」技能證照，竟吸引超過4,000人報名，錄取率僅0.75%。 據《潮新聞》報道，岳陽燒烤學院於2025年成立，是內地首個聚焦燒烤產業的產教融合學院。校方表示，成立初衷是希望協助民眾就業，同時推動當地燒烤產業升級。岳陽開放大學副校長姜宗福指出，岳陽有「燒烤之城」之稱，燒烤屬於低門檻創業，「一個烤爐就能養活一家人」。

學費5800元人民幣 這次課程原本低調招生，未料消息曝光後迅速爆紅。校方透露，4月9日報名截止，共吸引超過4,000人報名，但最終僅錄取30人，主要考量教學品質與住宿空間有限。學員除學習燒烤技術，也安排市場採買、牛肉分切、食材辨識等實務課程。 培訓內容相當硬派。每天凌晨3點半，學員便得前往傳統市場觀摩牛肉分切流程，由孟引帅等業界人士親自授課，講解牛肉部位、牛油品質與食材挑選技巧，希望建立標準化作業流程。

「真的需要學30天嗎？」 有人認為，這類貼近民生需求的職業教育相當實用，「學一技之長能直接創業」；但也有人質疑，「燒烤真的需要學30天嗎？」有人甚至批評是「形式主義」、「割韭菜」。還有部分燒烤從業者認為，各地燒烤流派差異極大，單一地方成立「燒烤學院」，難以代表整個產業文化，真正的燒烤技術靠的是長期實戰經驗，而非短期課程。 面對外界質疑，校方則強調，課程目標並非「速成燒烤大師」，而是希望建立產業標準、培養具備衛生、安全與經營概念的專業人才，讓傳統小吃也能逐步走向職業化與制度化。