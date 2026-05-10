深圳20歲學生「食乜都甜」無為意　癲癇入院先知患腦癌

直到某日，小博在校內突發癲癇，被緊急送醫，經頭顱電腦斷層檢查，赫然發現腦內有病變，最終確診為「腦膠質瘤」。

綜合內媒報道，北京大學深圳醫院9日指出，這名患者小博最初僅出現味覺異常：「不分鹹淡酸苦，所有食物入口後都變成甜味。」他隨後逐漸出現左側肢體麻木、走路不穩等情況，但因年紀輕，未特別警覺。

廣東省深圳市一名20歲男子，近日連續1個月「吃甚麼都是甜的」，原以為只是身體小毛病，豈料竟被確診為「腦膠質瘤」，醫生提醒，味覺改變、肢體麻木等看似輕微不適，可能是腦部疾病早期徵兆，不可輕忽。

「關鍵區域埋了一顆炸彈」

醫生指出：「腫瘤位於顳上回，這是負責聽覺、語言與味覺整合的重要區域，因此才會出現『吃甚麼都是甜的』異常感知。」同時，腫瘤刺激大腦皮層異常放電，進而引發癲癇發作，並影響運動與語言功能，導致患者出現步態不穩等症狀。

醫生透露，該腫瘤直徑約4厘米，「就像在關鍵區域埋了一顆炸彈」，若未及時處理，後果不堪設想。經手術切除後，小博的味覺已恢復正常，肢體麻木明顯改善，且未出現神經功能損傷，目前恢復狀況良好，後續將接受放射治療與化學治療。醫生提醒，腦膠質瘤並非老年專屬疾病，約2/3患者發病年齡在20至50歲，民眾須提高警覺。