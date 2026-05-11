躺平｜廣東男放假玩手機接近2日無落床　肺栓塞入ICU險死

「躺平」不動也可能釀成重症，廣東省廣州市一名37歲男子，在五一黃金周假期連續2日幾乎沒有落床，假期後上班首日突感不適，送院後確診為肺動脈栓塞，一度進入ICU治療。

久坐久躺+少喝水 血栓風險大增

《廣東廣播電視台》報道，熊姓男子假期間躺在床上玩手機及睇片，活動量極低，而且飲水明顯減少。直到上班搬運貨物時出現明顯不適，隨即被同事送院。

醫生檢查後發現，其症狀為急性肺動脈栓塞，即血栓堵塞肺部血管，屬於可能致命的急症。醫生解釋，肺栓塞多與下肢靜脈血栓有關，「當人長時間不活動，下肢血液流動變慢，再加上水分攝取不足，血液變得黏稠，就容易形成血栓。」血栓一旦脫落，隨血流進入肺部，就可能阻塞肺動脈，造成呼吸困難、胸悶，嚴重甚至危及生命。