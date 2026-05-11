躺平｜廣東男放假玩手機接近2日無落床　肺栓塞入ICU險死

「躺平」不動也可能釀成重症，廣東省廣州市一名37歲男子，在五一黃金周假期連續2日幾乎沒有落床，假期後上班首日突感不適，送院後確診為肺動脈栓塞，一度進入ICU治療。
久坐久躺+少喝水 血栓風險大增
《廣東廣播電視台》報道，熊姓男子假期間躺在床上玩手機及睇片，活動量極低，而且飲水明顯減少。直到上班搬運貨物時出現明顯不適，隨即被同事送院。
醫生檢查後發現，其症狀為急性肺動脈栓塞，即血栓堵塞肺部血管，屬於可能致命的急症。醫生解釋，肺栓塞多與下肢靜脈血栓有關，「當人長時間不活動，下肢血液流動變慢，再加上水分攝取不足，血液變得黏稠，就容易形成血栓。」血栓一旦脫落，隨血流進入肺部，就可能阻塞肺動脈，造成呼吸困難、胸悶，嚴重甚至危及生命。
醫生建議每隔1至2小時起身活動
報道表示，過去類似案例多見於長時間搭乘飛機或長途交通工具，但醫生強調，「在家久躺、不運動，同樣會增加風險。」醫生指出，很多人以為在家休息很安全，但如果長時間維持同一姿勢，其實和長途飛行的風險類似。醫生建議，預防血栓與肺栓塞應從日常習慣做起，包括每隔1至2小時起身活動、避免長時間久坐或久臥，並攝取足夠水分。
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