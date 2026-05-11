北京河北現「白色風暴」　飛絮大爆發高速公路能見度不足1米

網傳影片顯示，京哈高速一處路段行駛中，遇到大規模飛絮風暴，一名女子從副駕拍攝前方白茫茫一片，提示一旁司機快看前面「好像下的霧」，隨著車子進入「暴風圈」，兩人先是一陣驚呼，眼見漫天飛舞的楊絮密密麻麻衝向擋風玻璃，能見度不到一米，女子趕緊提醒司機「慢點開，這是高速」，一場看似溫柔的春天景象，變成驚險大片。

相關新聞一度登上熱搜，網友們紛紛留言驚呼「居然這麼聚集！隔著螢幕都覺得自己鼻炎犯了」、「簡直就是楊絮災難片」、「每年五月，楊絮都是北方司機的噩夢」、「這也太嚇人了，這玩意得跟冰雹一樣按天氣動向防治啊」。

楊柳樹是早年城市綠化主力樹種，它們具快速生長和強大遮蔭能力，現今飛絮擾人，但因新種雄株或替代樹種長到同等綠量需要一二十年，各地方政府多以更換雄株、嫁接、噴灑抑花藥物等科學手段，逐步減少飛絮總量，來取代「簡單粗暴」式砍伐。

據悉，每年四月，北方多地進入「飛絮季」，漫天飄舞的白色絨毛為楊柳雌株種子及其附著的絨毛，楊樹和柳樹為雌雄異株，只有雌樹才會飄絮。春季授粉後，雌樹結出果實，成熟後裂開，絨毛帶著種子隨風飄散。

另《大河報》等傳媒報道，5月10日至11日，京哈高速河北唐山至遼寧交界路段遭遇大規模楊絮爆發，受氣溫升高及大風影響，路側楊樹飛絮被吹至高速路面，形成持續懸浮的「絮牆」，能見度瞬間降至不足1米。

建議時速降至40公里以下

當地交通部門提醒，司機應控速保距，駛入絮區立即將車速降至40公里/小時以下，保持3倍以上正常車距，避免急刹車或隨意變道，並開啟前後霧燈及示廓燈增強辨識度，禁止使用遠光燈（強光在絮團中產生漫反射加劇視線模糊），同時緊握方向盤均速行駛，跟車時以可見的前車尾燈作為參照物。