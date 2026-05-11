上海迪士尼父女排隊3小時　不滿快證插隊控訴：誰交錢多誰先進嗎？(有片)

Fast Pass(快速通行證)是一種在主題樂園、景點或服務中，用以節省排隊時間的優先權票券，就如香港海洋公園海洋快證、迪士尼「尊享卡」(DPA)、日本環球影城Express Pass。內地一名男子早前趁五一假期帶孩子在上海迪士尼，為一個項目一排就3小時，因目睹FastPass遊客持續優先入場，情緒崩潰並與工作人員口角質問迪士尼是否奉行「誰交錢多誰先進」的規則。這一事件引發廣泛社會討論。

綜合報道，迪士尼的「尊享卡」(優速通)為付費增值服務，遊客可購買熱門項目優先通行權益，價格隨日期浮動，單項140至299元/人，套票最高2,530元/人，每日限量發售。至於普通通道，五一高峰期平均排隊127分鐘，部分項目超3小時。網上影片顯示，與孩子在普通通道排道的男子不滿地質問職員：「制定的規則就是誰交錢多，就放誰，是這個意思嗎？」之後要求對方提供工作號碼，並要求對方領導見面。當職員稱現在帶男子去見領導，男子立即反駁：「我為甚麼要過去？你得牛逼嗎？」影片在此結束。