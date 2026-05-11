智商測驗僅25分 清華女碩士生確診「ADHD+ASD」

北京清華大學一名女碩士，入學期間因眩暈問題往醫院精神科檢查，當時接受智商測驗分數僅有25分，報告甚至顯示介於「中等智力」與「中下智力」臨界值，讓她當場大受打擊，後來才發現自己有專注力不足及過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙（ASD）。 據《瀟湘晨報》報道，女網友「@是一顆努力的豆子」於5月10日發文指出，她2022年碩士入學當月，因長期出現眩暈問題前往醫院檢查，但未發現明確病理原因，之後被轉介至精神科接受進一步評估。

攻讀社會學 自覺邏輯力強 不過，她強調，自己從小到大其實一直被認為是邏輯力強、理科表現優秀的人。雖然碩士攻讀的是社會學，但本身具理科背景，目前更投入AI相關領域創業，因此對於測驗結果感到相當不可思議。 她再接受過多種智力相關測驗，分數普遍不高。直到後來透過篩查量表，才發現33歲的自己同時有ADHD與ASD特徵。 她表示，雖然在學業、工作與創業過程中並未遭遇重大困難，但「明明生活功能正常，卻被測出智力中下」，讓她開始重新思考人類對自我狀態的認知是否真的客觀。