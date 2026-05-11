浙江中學男廁裝閉路電視惹議　校方：鏡頭僅對準廁所門

浙江一間學校近日因在男廁內安裝閉路電視引發爭議。有網民爆料指，涉事學校在6個男廁當中的5個都裝設了監控裝置，僅教師專用的廁所配備密碼鎖，而女廁所則未安裝，引起熱話。

根據《大風新聞》，有網友稱甌海區某中學的男廁被安裝閉路電視，讓學生們「很鬱悶」。網傳截圖顯示，攝影機安裝在廁所內的牆上。

校方：避免學生偷食煙與破壞

校方回應傳媒時，第一時間聲稱「不清楚」並掛斷電話。隨後，傳媒以家長身份聯繫該校教導處時，工作人員說，廁所裝鏡頭是學校的無奈之舉，因為時不時有學生破壞廁所門，還有人躲在廁所抽煙。鏡頭對準的是廁所門的位置，拍不到廁格裡面。自從安裝閉路電視後，破壞廁所和違規行為已明顯減少。