浙江中學男廁裝閉路電視惹議　校方：鏡頭僅對準廁所門

浙江一間學校近日因在男廁內安裝閉路電視引發爭議。有網民爆料指，涉事學校在6個男廁當中的5個都裝設了監控裝置，僅教師專用的廁所配備密碼鎖，而女廁所則未安裝，引起熱話。
根據《大風新聞》，有網友稱甌海區某中學的男廁被安裝閉路電視，讓學生們「很鬱悶」。網傳截圖顯示，攝影機安裝在廁所內的牆上。
校方：避免學生偷食煙與破壞
校方回應傳媒時，第一時間聲稱「不清楚」並掛斷電話。隨後，傳媒以家長身份聯繫該校教導處時，工作人員說，廁所裝鏡頭是學校的無奈之舉，因為時不時有學生破壞廁所門，還有人躲在廁所抽煙。鏡頭對準的是廁所門的位置，拍不到廁格裡面。自從安裝閉路電視後，破壞廁所和違規行為已明顯減少。
對此，當地教育局工作人員回應，廁所內的踎廁有由隔板遮擋，閉路電視並未安裝在具體私隱位置上。教育局認為，若監控僅拍攝公共區域且未涉及私隱，則不存在問題。
事件引發網友熱烈討論，意見分歧。有網友對學校的做法感到詫異，認為在廁所安裝閉路電視侵犯私隱，有點過了火。然而，也有網友支持校方立場，指出既然廁所內確實存在抽煙、打架等不當行為，確實安裝的必要性。
公開資料顯示，涉事中學成立是一間全日制公辦學校，曾獲得全國教育學會適合學生發展的學校、全國籃球特色學校、浙江省示範學校等榮譽稱號。
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