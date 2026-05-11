廣州無業男扮公務員騙5女財色　懷孕女報警揭已在港結婚生子

廣州市公安局荔灣分局昌華派出所近日接到一名女子報警，稱其自稱公務員的男友在她已懷孕下，對婚事一再推諉、避而不談，對方自稱「某國家機關工作人員」，惟報案人前往單位核實時卻發現查無此人。調查發現，涉事無業男2023年早已在香港登記結婚還有一個兒子，利用未婚女性對公職人員的信任與嚮往，先後詐騙5名女性，累計涉案金額高達170萬元（人民幣，下同，約195萬港元）。

自稱「某國家機關工作人員」

報案女子表示，2024年11月在一場聯誼活動中結識王某（化名），對方自稱是某國家機關工作人員，在海珠區擁有自有房產，母為香港居民，還向她發送帶有所謂該公職單位標識及公章的文件照片，以此佐證身份。二人及後確立戀愛關係，她今年3月確認懷孕後，向王某提出結婚訴求，對方卻百般拖延。女子心生疑慮，前往王某聲稱任職的單位核實信息，得知並無此人任職。察覺被騙後，她立即報警。警方發現，王某所謂「某國家機關工作人員」的身份純屬虛構，他長期與多名未婚女性保持密切聯繫，存在多線交往、連環詐騙的嫌疑，至上月上旬「收網」，將他抓獲歸案，目前依法刑事拘留。經審訊，王某對虛構身份、以戀愛為名騙取他人財物的事實供認不諱。