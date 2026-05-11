三星堆遺址出土「來自上天的饋贈」　西南地區首發現隕鐵器

中國「三星堆遺址」最新考古成果出爐！四川大學考古文博學院與四川省文物考古研究院近日合作發表的論文披露，在三星堆7號祭祀坑發現年代為商代晚期的「純隕鐵製品」，是迄今在西南地區發現的最早隕鐵（Meteoric iron）文物。 根據《新華社》與《四川觀察》等傳媒，四川大學教授黎海超介紹，2021年，考古隊員在三星堆7號祭祀坑進行考古發掘時，在東壁南側發現一個垂直立於坑底的形似長條狀的工具或兵器，像是長條形的斧鉞類器物，但銹蝕嚴重，器形已難分辨。

經過實驗室分析，研究團隊採用金相顯微分析、掃描電鏡能譜分析等多種技術進行全面檢測，發現殘片呈現高鎳、成分極度均勻的顯著特徵，微觀組織為單相鐵素體，晶粒無拉伸形變，確認這件「神秘器物」是隕鐵製品。 排除人工冶鐵可能 據稱，此種高鎳且成分均勻的合金特徵，完全無法由商代晚期已知的人工冶煉技術實現，卻與隕鐵的理化屬性完美吻合，由此明確排除人工冶鐵的可能，確認這是真正的純隕鐵製品。

冶煉技術發明前人類獲取鐵的唯一途徑 所謂「隕鐵」，也叫鐵隕石，是隕石的主要類型之一。它是來自外太空、墜落在地球上的天然鐵鎳合金，多來自小行星或行星核的碎片。在人類掌握冶煉鐵礦技術之前，隕鐵是古人能獲得的唯一一種天然金屬鐵。這種來自上天的「饋贈」常被賦予宗教、權力或禮儀上的意義。 殘片拼合後整體呈斧形，長約20厘米、寬5至8厘米，器形與商代斧／鉞類禮器形態相符。該器物與青銅神樹、象牙等高等級禮儀性文物共存，研究團隊傾向認為其功能為禮儀兵器，但不排除曾用於青銅加工等其他可能性。