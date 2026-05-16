深圳圖書館北館靠AI重塑閱讀場景 福田區圖書館「福鷺鷺」日均諮詢3000次

AI圖書館員「布小智」搭載DeepSeek-R1大模型，支援自然語言對話，對於讀者的提問可做到「秒級」回答，準確率超過95%，還能夠為讀者個性化推薦圖書並辦理借閱。2026年4月，「布小智」新增「AI預借智能體」功能，讀者可透過「布小智」預約借閱全市300萬冊館藏，徹底打破各館之間的借閱限制。 另一位館員、機械狗「布小汪」，擔任着送書「快遞員」的工作。讀者掃描座位上的二維碼下單借書，圖書館員將圖書放進「布小汪」體內，它便按AI規劃路線，穿梭桌椅之間，將圖書精準送達讀者桌面。依託智能立體書庫與機械狗配送，讀者毋需親身到書架前找書，只要安坐桌前等待片刻，即能「書到手邊來」。

深圳圖書館北館地址 深圳市龍華區騰龍路30號

北館的科技元素不止於借書：4間「AI研習艙」，搭載專屬AI智能屏，可用於AI模擬面試或跟隨AI學習各種語言，即使大聲朗讀也不會影響別人。 「數字孿生實驗室」應用VR（虛擬實境）技術，推出「書海探底——智慧書庫參觀體驗活動」，希望藉此激發讀者的閱讀興趣。活動效果斐然，至2025年12月舉辦512場，直接帶動圖書借閱增加超過37萬冊。這裏還提供3D打印服務，讀者預約後可將自己設計的立體作品免費帶回家。

福田區圖書館：全國首個AI館員「福鷺鷺」 無人機盤點館藏 深圳圖書館北館有「布小智」，而福田區圖書館則有「伏羲智圖」和「福鷺鷺」。 2024年搭建的「伏羲智圖」總分館智慧化服務體系，是全國首個區級智慧圖書館體系，涵蓋智能立體書庫、AI採編圖靈系統、AI圖書館助手、無人機圖書盤點等應用，令採編、倉儲、需求匹配、資源調配等各個服務環節都變得更具「智慧」。 2025年3月，福田區圖書館推出全國首個AI圖書館助手「福鷺鷺」，以福田吉祥物「福鷺」為形象，搭載Deepseek-RI的內核，為轄區內的108間公共圖書館提供「24小時知識管家」的服務，讓讀者找書、看書都更方便。讀者向「福鷺鷺」說一句：「想借一本科幻書」，系統便會推送書單，並有問有答。

「福鷺鷺」亦是全國首個「可視化思維鏈」AI圖書館助手。當讀者向它提出借書查詢，界面會顯示AI的整個思考過程，幫助讀者理解。基於480萬條業務數據而進行的訓練，令「福鷺鷺」精通全市圖書數據，能做到個性化閱讀推薦，搭配福田的「智能立體書庫」，可提供從找書、活動、借閱到「圖書到家」配送的一站式服務，形成「需求感知—智能匹配—精準送達」的AI全過程閉環。 截至2025年，「福鷺鷺」日均為讀者提供諮詢服務達3,000次，累計服務超過15萬人次，帶動借閱量激增25%。在由文化和旅遊部科技教育司指導的「2025年文化和旅遊部數據創新應用大賽」中，「福鷺鷺」獲得三等獎。

福田區圖書館地址 深圳市福田區景田路70號圖書館大廈

同樣在2025年啟用的「無人機圖書盤點系統」，整合自主飛行、AI圖像識別等技術，可以自動檢查各個書架，掃描和採集圖書信息，並同步到圖書館的館藏管理系統；如發現放錯書架的圖書，還可以聯動智能機械人，完成圖書歸位的工作，大大提升效率。據圖書館負責人介紹，在館藏約5,000冊的基層服務點，傳統人工盤點需時2天，無人機系統僅需30分鐘，效率提升近30倍。 全市公共圖書館部署AI應用 作為「圖書館之城」，深圳一直走在公共圖書館數碼化、智能化升級的前沿，從找書、借書、送書、閱讀到圖書館管理，以AI為代表的科技正重塑閱讀場景。

龍華區圖書館、鹽田區圖書館亦引入AI圖書館助手；寶安區圖書館應用AI視覺盤點系統，結合RFID（無線射頻識別）與電腦視覺技術，實現閉館期間自動化圖書盤點。

《2026年深圳「圖書館之城」閱讀報告》（下稱《報告》）顯示，截至2025年，深圳已建成1,227個公共圖書館服務網點，智慧書庫圖書處理與服務量超過806萬冊次，同比增長超過26%，館藏數字資源全文下載量達到1.64億次。 更為「智慧」的圖書館，吸引了更多的讀者，《報告》顯示，2025年深圳全市圖書館共接待讀者5,430萬人次，同比增長約13%；文獻外借量2,948萬冊次，同比增長約12%，均創歷史新高。 深圳用行動證明：AI不會取代圖書館，而是讓圖書館變成一個輕鬆學習的好地方。與AI共創共享的閱讀新生態，正在這個城市悄然成形。