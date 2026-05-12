台北密室逃脫女職員扮吊死鬼弄假成真　繩勒頸窒息留醫6日不治（更新）

【16/5更新】姓吳女演員送院後留醫6日，延至昨日（15日）不治。
台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」周日(10日)發生驚悚意外，一名扮演吊死鬼的女員工，遭繩索勒頸窒息，一度失去生命跡象，現場人員將她救下，送醫搶救後恢復心跳。涉事女員工的家屬向營運公司提告過失傷害及過失致重傷害，警方已將公司負責人函送偵辦。
綜合報道，事發於10日晚上7時許，多組玩家在北市松德路上的「邏思起子密室逃脫」進行主題「永春醫院」闖關， 29歲姓吳女員工負責扮演吊死鬼進行驚嚇演出期間，因不明原因遭繩索勒頸窒息，另一項目的同事於結束後找吳女時，驚悉對方遭繩索勒住頸部無法掙脫，隨即將她救下送院。據指，中間空檔超過25分鐘。
傷者家屬質疑遊戲店存安全隱患
吳女的哥哥事後在社群平台表示，妹妹在加護病房治療，無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察3天。他指出，妹妹曾提過店內部分設備，疑非專業安全道具，出事道具是真實亞麻繩，缺乏安全斷裂或防勒設計，員工活動區疑似沒有監視器，事發時疑似僅配置一名員工負責現場。吳女家屬隨後提告公司過失重傷害，38歲古姓公司代表人、32歲黃姓負責人被依法函送；北市勞工局則依法裁處，要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。「邏思起子」11日晚發聲明，向受傷夥伴及其家屬致上最深切的慰問；並表示已暫停營業，針對所有預約的顧客亦將陸續完成退費，確保顧客權益。
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