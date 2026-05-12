台北密室逃脫女職員扮吊死鬼弄假險成真　繩勒頸窒息送院搶救

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」周日(10日)發生驚悚意外，一名扮演吊死鬼的女員工，遭繩索勒頸窒息，一度失去生命跡象，現場人員將她救下，送醫搶救後恢復心跳。涉事女員工的家屬向營運公司提告過失傷害及過失致重傷害，警方已將公司負責人函送偵辦。

綜合報道，事發於10日晚上7時許，多組玩家在北市松德路上的「邏思起子密室逃脫」進行主題「永春醫院」闖關， 29歲姓吳女員工負責扮演吊死鬼進行驚嚇演出期間，因不明原因遭繩索勒頸窒息，另一項目的同事於結束後找吳女時，驚悉對方遭繩索勒住頸部無法掙脫，隨即將她救下送院。據指，中間空檔超過25分鐘。