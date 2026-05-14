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中國
出版：2026-May-14 11:04
更新：2026-May-14 11:04

廣西巴士撞汽車後失控墜橋　3死5傷

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廣西巴士撞汽車後失控墜橋　車上3死5傷

廣西巴士撞汽車後失控墜橋　車上3死5傷

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廣西梧州在5月11日下午發生巴士墜橋車禍，一輛巴士在雲龍大橋與小車碰撞後從數十米橋面墜落至岸邊，車身嚴重受損，3名巴士乘客死亡，巴士及汽車共5人送院後情況穩定。

據《潮新聞》報道，5月11日，有多名網民拍下影片稱在廣西梧州雲龍大橋，一輛巴士與SUV車碰撞後墜橋底。網傳影片顯示，一輛紅色巴士意外後在橋底河岸邊，車身嚴重受損，橋上的圍欄被撞斷，橋下多名消防人員和公安人員在現場，將車內被困人士一一抬走。

雲龍大橋發生意外 車身嚴重受損

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現場一名目擊者向記者表示，「這座橋大概有幾十米高，落差很大。事故看著十分驚險，車身已經嚴重受損了」，事故發生不久後，雲龍大橋第一時間實施全段封路，橋面及周邊區域禁止車輛和行人通行，現場秩序由工作人員維持，多輛消防車、救援車輛陸續抵達事發地點。

涉事巴士車頭嚴重受損 巴士在雲龍大橋與小車碰撞後從數十米橋面墜落至岸邊 意外時巴士上有6個人，當中3人死亡 紅色巴士墜橋後，損毀嚴重 紅色巴士墜橋後，損毀嚴重 與巴士碰撞的SUV車 梧州市萬秀區人民政府通報，事故救援處置以及原因調查等工作正在有序開展中

據梧州市萬秀區人民政府通報，當日下午2時50分多，在梧州市萬秀區西江三路發生一一輛巴士與一輛汽車碰撞的交通意外，事故造成巴士墜橋。經現場勘查，3名巴士乘客死亡，巴士及汽車共5人送院後情況穩定。目前事故救援處置以及原因調查等工作正在有序開展中。

公開資料顯示，雲龍大橋建於1996年4月26日，於1998年7月30日全線通車。作為當地重要過江交通要道，該橋運營多年來曾多次遭遇險情並進行維修加固。2009年7月7日至9月28日，雲龍橋封橋更換斜拉索。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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