廣西巴士撞汽車後失控墜橋　3死5傷

廣西梧州在5月11日下午發生巴士墜橋車禍，一輛巴士在雲龍大橋與小車碰撞後從數十米橋面墜落至岸邊，車身嚴重受損，3名巴士乘客死亡，巴士及汽車共5人送院後情況穩定。

據《潮新聞》報道，5月11日，有多名網民拍下影片稱在廣西梧州雲龍大橋，一輛巴士與SUV車碰撞後墜橋底。網傳影片顯示，一輛紅色巴士意外後在橋底河岸邊，車身嚴重受損，橋上的圍欄被撞斷，橋下多名消防人員和公安人員在現場，將車內被困人士一一抬走。

雲龍大橋發生意外 車身嚴重受損