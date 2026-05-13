七旬翁自殺被急救人員宣布「死亡」後仍有呼吸　送院5日不治

重慶巫山近日爆出醫療事故，5月1日一名老翁服用農藥輕生，救護人員到場後未進行詳細檢查便宣布他「死亡」，離開後家屬發現老翁仍有呼吸，再度通報送院搶救，但最終仍於5月5日不治。事件曝光後引發高度關注，當局已立案調查涉事醫護人員。
發現仍有呼吸再打求救電話
據《南方網》報道，老人因家庭衝突而飲農藥，數小時後被家人發現，家人打急救電話後，急救人員趕到與家人溝通後，沒有進行專業檢查，即宣布老人已死亡，隨後離開。而在家人準備老翁身後事時，發現他還有呼吸，於是第二次打求救電話，老人被送到醫院搶救，延至5月5日離世。
巫山縣聯合工作組11日發布通報指出，5月1日下午3時46分，昌泰中醫院接獲通報，指大昌鎮長勝村一名鄒姓老翁疑似因服用農藥中毒。院方於下午4時13分派出救護車及2名醫護人員趕赴現場。
通報指出，當時家屬與鄰居向醫護人員表示，老翁服藥時間約已4小時，至於服藥量則不清楚。2名醫護人員向家屬詢問相關情況後，認為自己能力有限，隨即自行離開現場，並未將老翁送到醫院。
家屬拒絕老翁接受血液淨化
院方表示，老翁在5月1日至5日治療期間，醫院曾多次與家屬溝通病情，並建議盡快接受血液淨化治療，但家屬經商議後均明確拒絕。5月5日晚間8時多，家屬決定放棄治療，並簽署《知情同意書》後自行出院。老翁於當晚8時30分去世。
針對外界質疑醫護人員未妥善檢查便認定老翁死亡，巫山縣聯合工作組表示，有關部門已於5月7日，以涉嫌「對需要緊急救治患者不負責任、延誤診治」為由，對昌泰中醫院相關醫護人員立案調查，後續將依法依規嚴肅處理。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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