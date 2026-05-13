七旬翁自殺被急救人員宣布「死亡」後仍有呼吸　送院5日不治

重慶巫山近日爆出醫療事故，5月1日一名老翁服用農藥輕生，救護人員到場後未進行詳細檢查便宣布他「死亡」，離開後家屬發現老翁仍有呼吸，再度通報送院搶救，但最終仍於5月5日不治。事件曝光後引發高度關注，當局已立案調查涉事醫護人員。

發現仍有呼吸再打求救電話

據《南方網》報道，老人因家庭衝突而飲農藥，數小時後被家人發現，家人打急救電話後，急救人員趕到與家人溝通後，沒有進行專業檢查，即宣布老人已死亡，隨後離開。而在家人準備老翁身後事時，發現他還有呼吸，於是第二次打求救電話，老人被送到醫院搶救，延至5月5日離世。