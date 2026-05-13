上海網紅糖果檢出超高劑量「偉哥」　網民：看名就知具功能性(有片)

綜合《紅星新聞》、《津雲新聞》等內地媒體報道，上海市市場監管局在一款叫「愛必享」糖果制品中驗出每公斤高達125克的威而鋼，按單顆糖約5克計算，相當於含藥量625微克，遠超處方藥單次安全劑量50至100微克。威而鋼於內地及香港均屬於處方藥物，於內地禁止添加於普通食品中，長期或不當食用可能引發頭暈、血壓驟降、肝腎損傷等健康風險，尤其對兒童、女性及心血管疾病患者危害極大。報道又指，2025年9月此產品已曾被通報，但商家失聯，虛假注冊地址關閉涉事網店，目前已無法查詢到相關商品。對此，涉事網店已下架關停，商家被列入經營異常名錄。上海市市場監管局食品抽檢處工作人員表示，後續會有核查處置，不合格信息會通報涉及的外省市。

網民料商家將藥做糖果避開藥物審批

事件曝光後引起內地不少網民議論，部分人質疑自己曾否食用這款「愛必享」糖果並存疑慮，慨嘆：「吃個糖都有安全隱患，還讓不讓人活」、「曾經通報還在賣？」、「都吃了半年」、「家長們給孩子選零食可得更上心了」，有網民質疑：「1000克里面有125克都是偉哥？這個藥比糖果還便宜？​」有人回應：「每粒糖約20元(人民幣)，偉哥每粒是10元」，亦有網民說：「聽這名字就是功能性糖果，不是普通糖果」、「叫這種名字的能是甚麼正經糖果？」、「看名就知具功能性」、「可能別人賣的就是偉哥」，一名網民認為：「把藥物有效成分做進糖果繞開監管用暗示性語言當藥賣，糖果也做成類似藥片的包裝，但是包裝上印上壓片糖果，不仔細看還以為是藥，但是不需要藥物審批，賣的價也是藥物的價！」