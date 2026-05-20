許昌假髮︱超過4000間假髮企業 2025年出口額達172億元

許昌假髮銷量穩佔全球銷量6成，2025年出口額達172億元人民幣，是全球最大的髮製品生產基地及出口大國。

打破日韓壟斷 許昌建自主假髮品牌 早於明朝開始，許昌已跟假髮產業結緣。嘉靖年間，許昌人開始嘗試製作假髮道具，用於戲劇演出。到了清朝末年，約1900年，許昌靈井泉店村一位村民與德國商人合辦了該市第一家髮莊，從國內收購頭髮，初步加工後銷往歐洲，產品很快成為暢銷貨。 此後，愈來愈多村民相繼加入髮製品行業，這便是許昌假髮產業的雛型。 1960年代，許昌逐步成為國內重要的假髮代加工基地。到了改革開放後，許昌人更開始全國收購頭髮，再進行加工成為假髮，外銷到全球。

1989年，為了擴大出口及增加收入，國家機電輕紡投資公司（國務院批准成立的六大國家專業投資公司之一）以招標形式鼓勵有潛力的出口項目，並提供專項資金貸款。由於頭髮在當時是中國重要的出口商品之一，許昌順利獲批210萬元專項貸款，為當地假髮產業注入了關鍵動力。 1990年，河南瑞貝卡集團的前身許昌縣發製品總廠成立，並製造出生產假髮的關鍵設備「三聯機」，建立自主品牌，成功打破當時日本、韓國的技術壟斷。 2003年，瑞貝卡在A股上市，成為中國髮製品第一股，該集團更是全球規模最大、技術領先的髮製品公司，在北美、歐洲、非洲和亞洲都設有分公司。也由此，進一步鞏固許昌假髮品牌在國際市場佔據不可或缺的地位。

何以是許昌？電商助力下假髮出海 許昌製造假髮，已有數百年歷史，其積累的收購人髮原材料的網絡、鑒別眼力，加上手藝傳承，令其逐步成為中國的假髮原料集散中心。 許昌的假髮產業架構上，既有4,000多家髮製品企業和商戶，以及成百上千的家庭作業坊，也有瑞貝卡的上市公司，提供先進技術、齊全的產品種類等，形成完整的產業鏈。尤其瑞貝卡突破日韓的技術壟斷，讓許昌從主力售賣原料轉為製成品。 在市場定位上，許昌不斷拓展國際市場，更對準歐美及非洲國家對假髮的需求。由於黑人的頭髮天生柔軟易捲，留長髮或編辮子並非易事，因此他們會更喜歡穿戴假髮，尤其追求愛美的男女。

近年中國愈來愈多年輕一代喜歡佩戴假髮片，局部增加髮量或變換造型，令自我形象更加百變，追上潮流，也成為不容小覷的新需求來源。 此外，許昌假髮能夠遠銷海外，也有賴電商的助力，在亞馬遜、TikTok等平台帶動下，許昌接收很多外國客戶的訂單，也穩定其全球銷售穩佔6成的位置。 2025年，許昌「跨國電商+髮製品」案例入選商務部優秀實務案例，成為河南省唯一入選計劃，也代表許昌假髮從「產品出海」躍升為「品牌出海」。

許昌假髮未來創新方向？ 放眼未來，「世界假髮之都」許昌面對人髮來源有限、國際貿易環境競爭等問題，將會推動行業高質量發展。在材料創新上，正研發新型合成纖維材料，減輕對人髮原料的依賴；推動企業應用「智能製造、綠色製造」技術，提升生產效率和環保水平。 同時，針對全球不同地區消費者的需求，將研發更多元化、更時尚的髮製品，並會利用TikTok、YouTube等社交平台，通過網紅帶貨、直播電商形式，直接對消費者接觸，開拓新客源。 從最初的戲劇道具，到今天的全球熱賣產品，許昌以一根髮絲出發，織就一張覆蓋全世界的假髮銷售地圖，這不單單是縣域富民產業崛起、帶動鄉村振興的真實寫照，亦是傳統產業邁向高質量發展、揚帆海外市場的鮮明縮影，折射出國家無數特色產業發展的軌迹。