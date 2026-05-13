天津動物園勸阻投餵廣播句句誅心　牠們吃貓山王三文魚「你有閒錢對自己好點」(有片)

近日天津動物園一段勸阻遊客投喂動物的廣播，因調侃「動物進園就是上岸了，是園內的在編職工」，甚至勸諭阻遊客「有閒錢對自個好點吧」，其詼諧風格直戳網民心底，令不少網民直呼內容「殺人誅心」而爆紅。

綜合《荔枝新聞》、《大皖新聞》等報道，早前有網民分享5月1日到天津動物園-熊山附近一段勸阻遊客投喂動物的廣播，內容提到「牠們有工資有保險，還有專門大夫給體檢」，動物的食物定時定量、保證健康、無預製菜，「你不捨得買的貓山王，牠一筐一筐的吃……你一片一片吃的三文魚，牠一條一條的吃，你說你餵牠幹嘛呢？」結尾還來個一句「有閒錢對自個好點吧」，其詼諧相聲令網民大開眼界而爆紅。天津動物園表示，此類以調侃形式勸阻遊客的形式並非近期新推出的，早在去年園區就已經開始做此類宣傳，並意外引發網友關注，動物園隨後開始結合天津本土文化，在不同動物館設有各自特色的方言勸阻詞，希望大家能在愉悅的氛圍中遵守園區規定，文明遊覽。