天津動物園勸阻投餵廣播句句誅心　牠們吃貓山王三文魚「你有閒錢對自己好點」(有片)

近日天津動物園一段勸阻遊客投喂動物的廣播，因調侃「動物進園就是上岸了，是園內的在編職工」，甚至勸諭阻遊客「有閒錢對自個好點吧」，其詼諧風格直戳網民心底，令不少網民直呼內容「殺人誅心」而爆紅。
綜合《荔枝新聞》、《大皖新聞》等報道，早前有網民分享5月1日到天津動物園-熊山附近一段勸阻遊客投喂動物的廣播，內容提到「牠們有工資有保險，還有專門大夫給體檢」，動物的食物定時定量、保證健康、無預製菜，「你不捨得買的貓山王，牠一筐一筐的吃……你一片一片吃的三文魚，牠一條一條的吃，你說你餵牠幹嘛呢？」結尾還來個一句「有閒錢對自個好點吧」，其詼諧相聲令網民大開眼界而爆紅。天津動物園表示，此類以調侃形式勸阻遊客的形式並非近期新推出的，早在去年園區就已經開始做此類宣傳，並意外引發網友關注，動物園隨後開始結合天津本土文化，在不同動物館設有各自特色的方言勸阻詞，希望大家能在愉悅的氛圍中遵守園區規定，文明遊覽。
網民：老吃預制菜的我流下羨慕的淚水
網上影片中的爆紅廣播意外戳中網民的心，但既沒生氣，反而佩服園方，紛紛調侃回應：「言下之意，別拿你帶的『便宜貨』或者『預制菜』餵牠們」、「言下之二意，你們的夥食工資壓根木有祂們的高，留著食物自己先養活自己吧」、「天津人真幽默，開口就像說相聲」、「搞笑又誅心啊！」、「太狠了」、「老吃預制菜的我流下了羨慕的淚水」，同時有不少網民亦指出，的確有很多少人不自覺亂投餵，情況嚴重，狠批：「真餵壞了，又負責不起，就煩這種，不尊重規定的人」。
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