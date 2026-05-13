南京審計大學研究生校內偷拍裙底 開除學籍勢失公務員聘書

南京審計大學一名男研究生被指在校內超市偷拍女生裙底，網傳該男子已被江蘇稅務局擬錄用為公務員，目前處於公示期。隨後南京審計大學和江蘇稅務局均回應，會調查核實。南京審計大學周二（12日）發布情況通報，確認該校一名顧姓男學生在校內偷拍他人隱私，情節嚴重，決定給予其開除學籍處分。 通報指，事發後學校高度重視，經查，顧姓男學生在校內偷拍他人隱私情況屬實，情節嚴重。依據《普通高等學校學生管理規定》及《南京審計大學研究生違紀處分辦法》等相關規定，學校決定給予開除學籍處分。校方同時表示，將進一步嚴肅校風校紀，切實加強學生教育管理。

目擊者當場制止促刪照 此前，有網民在社交媒體反映，南京審計大學一名研究生涉嫌偷拍女生裙底，被目擊者當場制止並刪除照片。網帖還稱，該男子已被國家稅務總局江蘇省稅務局擬錄用為公務員，並進行了公示。事件迅速引發社會關注。南京審計大學研究生辦公室教育管理科一名工作人員曾證實，涉事男子為今年畢業生，當時相關負責老師正在開會研判，處理結果尚未出來。國家稅務總局江蘇省稅務局一名工作人員也表示，已關注到此事，正在調查核實，將按規定處理。

有內地律師解讀，這名學生的偷拍行為不構成犯罪，但應被開除學籍，下一步就該被取消公務員錄用資格了。根據《公務員法》規定，「道德品行較差」是不得錄用的情形，涉事男生的偷拍行為已觸及紅線。