貴州女河邊傾倒手搖飲料 　「放生奶茶」被質疑污染水質

貴州近日出現一起「放生奶茶」事件，一名女子被拍到在河邊疑似將多杯手搖飲料倒入河中，影片曝光後迅速在網路引發熱議，不少網友傻眼直呼「河流不是垃圾桶」，也有人質疑此舉恐造成水污染。當地水務部門則證實，警方已介入尋人，將進行教育勸導。

警方介入尋人

據《大風新聞》報道，網傳影片顯示，一名身穿白衣紅褲的女子站在河岸旁，腳邊放著數個塑膠袋，袋內裝有多杯手搖飲料。女子隨後不斷將杯中疑似奶茶的液體倒入河中，畫面引發路人側拍。影片定位地點顯示為貴陽市河濱公園，發布者還以「有點意思哈，放生奶茶」作為標題。