幼童吃「生菜包烤肉」爆血癌驚魂 全身現離奇瘀斑 醫生揪出元兇

該名男童早前由家人帶到深圳市中山大學附屬第七醫院求診，當時其四肢及身軀布滿青紫色瘀斑，情況異常，家長一度擔心他患上白血病。醫生檢視化驗結果後發現，男童血紅蛋白及血小板數值均屬正常範圍，但嗜酸性粒細胞顯著上升。進一步檢驗亦顯示，其血小板出現功能異常，難以正常發揮凝血作用。

深圳近日出現一宗由進食未經熟處理蔬菜引起的寄生蟲感染個案，一名6歲男童在食用「生菜包烤肉」後，身體出現大範圍瘀斑及血腫，經檢查確診為鉤蟲感染。

醫院其後透過多次糞便檢測及培養，最終在樣本中發現鉤蟲卵及幼蟲，確診男童患上由寄生蟲引致的「獲得性嗜酸性粒細胞增多相關血小板功能障礙」(APDE)。

推斷寄生蟲或經未經妥善的生菜進入體內

醫生追問下得悉，男童發病前約一周曾於餐廳進食生菜包烤肉，推斷寄生蟲或經未經妥善的生菜進入體內。生菜等貼近土壤生長的蔬菜，葉片縫隙容易殘留肉眼難以察覺的蟲卵或幼蟲，若直接生食，存在一定感染風險。

確診後，男童接受口服驅蟲藥治療。一周後其血液中嗜酸性粒細胞比例由最初的46.2%下降至9.6%，且未再出現新的瘀斑，康復進展良好。

醫生強調，生食蔬菜未必一定更健康，對於腸胃及免疫功能尚未成熟的孩童而言，更需特別謹慎；建議民眾處理綠葉蔬菜時應徹底清洗，並盡量經高溫烹調後食用，避免直接生吃。同時，兒童在戶外接觸泥土或沙土後，應立即清潔雙手，切勿直接進食，以降低感染風險。