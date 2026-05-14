台殯葬業搶客奇招　救護車偷裝「AirTag」追蹤器3人遭起訴

台灣高雄殯葬業者偷偷在當地消防隊的救護車底盤裝設蘋果「AirTag」追蹤器，透過手機定位精準掌握救護車動向，藉此「攔截」生意。(影片截圖)

台灣高雄爆出殯葬業「搶單」奇聞。一名楊姓殯葬業者為搶在第一時間接觸死者家屬「搶生意」，竟與王姓合作夥伴、陳姓員工聯手，偷偷在當地消防隊的救護車底盤裝設蘋果「AirTag」追蹤器，透過手機定位精準掌握救護車動向，藉此「攔截」生意。高雄地檢署近日偵結，依違反個資法及妨害秘密等罪嫌，起訴涉案3人。

檢方調查指，25歲楊姓女子為高雄一間生命禮儀公司負責人，因殯葬市場競爭激烈，為提高接案成功率，涉嫌與39歲王姓合作夥伴商討，以AirTag藍牙追蹤器體積小、方便隱藏的特性，秘密安裝在消防救護車上，藉此掌握車輛出勤位置與移動路線。