台殯葬業搶客奇招　救護車偷裝「AirTag」追蹤器3人遭起訴

台灣高雄爆出殯葬業「搶單」奇聞。一名楊姓殯葬業者為搶在第一時間接觸死者家屬「搶生意」，竟與王姓合作夥伴、陳姓員工聯手，偷偷在當地消防隊的救護車底盤裝設蘋果「AirTag」追蹤器，透過手機定位精準掌握救護車動向，藉此「攔截」生意。高雄地檢署近日偵結，依違反個資法及妨害秘密等罪嫌，起訴涉案3人。
檢方調查指，25歲楊姓女子為高雄一間生命禮儀公司負責人，因殯葬市場競爭激烈，為提高接案成功率，涉嫌與39歲王姓合作夥伴商討，以AirTag藍牙追蹤器體積小、方便隱藏的特性，秘密安裝在消防救護車上，藉此掌握車輛出勤位置與移動路線。
消防員檢修救護車 發現4枚追蹤器
鳳山消防分隊人員3月例行檢修救護車時，意外在底盤發現AirTag追蹤器，通報警方追查後曝光此案。警方循AirTag序號及購買紀錄追查，最終鎖定楊女等3人到案，並查扣4枚追蹤器及涉案手機。
案情指，王男3月購入4枚AirTag，其後建立名為「生命禮儀」的LINE工作群組，將楊女及22歲陳姓員工加入，再由陳男前往鳳山消防分隊，像「特務」般偷偷把定位器黏貼於救護車底盤，並將定位資料同步至手機「Find My」系統，即時監控救護車動態。據了解，涉案人士藉此能在救護車抵達醫院或事故現場後，第一時間趕赴接觸死者家屬，搶先推銷殯葬服務。
檢方偵訊時，楊女否認涉案，但王男與陳男均坦承犯行。檢方認為，救護車出勤資訊涉及民眾傷病、送醫等敏感個資，涉案人士以非法方式蒐集非公開公務資訊，不僅侵犯隱私，亦嚴重損害公共利益，因此依違反《個人資料保護法》及妨害秘密等罪嫌起訴3人。
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